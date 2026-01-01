ByteStash mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Code-Snippet-Manager mit Syntaxhervorhebung, Volltextsuche und optionalem SSO für Entwickler und Teams.
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Was Sie damit bauen können ByteStash
ByteStash ist eine selbst gehostete Webanwendung zum Speichern, Organisieren und Teilen von Code-Snippets in einer einzigen durchsuchbaren Bibliothek. Es unterstützt Dutzende von Programmiersprachen mit vollständiger Syntaxhervorhebung, ermöglicht das Filtern nach Sprache oder Stichwort, das Anpinnen von Favoriten für schnellen Zugriff und das öffentliche Teilen von Snippets, ohne dass Empfänger Konten benötigen.
Im Gegensatz zu cloudbasierten Snippet-Tools läuft ByteStash vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur mit einer schlanken SQLite-Datenbank – keine externen Dienste erforderlich. Es bietet eine vollständige REST-API mit Swagger-Dokumentation und optionaler OpenID Connect-Integration, wodurch es sich sowohl für Solo-Entwickler als auch für Teams mit zentralisiertem Identitätsmanagement eignet.
Hauptmerkmale von ByteStash
Syntaxhervorhebung
Unterstützt Dutzende von Programmiersprachen, sodass jedes Snippet mit präziser, lesbarer Syntaxhervorhebung gerendert wird.
Volltextsuche
Durchsuchen und filtern Sie Ihre gesamte Snippet-Bibliothek nach Sprache, Stichwort oder Tag, um in Sekundenschnelle genau das zu finden, was Sie benötigen.
Öffentliche Freigabe
Teilen Sie einzelne Snippets oder Sammlungen über öffentliche Links — Empfänger benötigen kein Konto, um sie anzusehen.
REST API Zugriff
Vollständige CRUD-API mit integrierter Swagger-Dokumentation ermöglicht die Integration des Snippet-Abrufs in Skripte, Editoren oder CI-Pipelines.
SSO-Integration
Verbinden Sie einen beliebigen OpenID Connect-Anbieter, um Single Sign-On für Teams zu ermöglichen, die bereits eine zentralisierte Identitätsverwaltung nutzen.
Warum ByteStash auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.