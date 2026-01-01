Canarytokens ist ein Open-Source-Honeypot-System, mit dem Sie unsichtbare Stolperdrähte in Ihrer Infrastruktur erstellen können. Generieren Sie Tracking-Tokens in Form von URLs, DNS-Namen, Dokumenten, E-Mail-Adressen, WireGuard-Konfigurationen und mehr – und betten Sie diese dann in sensible Dateien, Systeme oder Netzwerkkonfigurationen ein. In dem Moment, in dem ein Angreifer oder unbefugter Benutzer mit einem Token interagiert, erhalten Sie eine sofortige Benachrichtigung mit Details zum Zugriff.

Im Gegensatz zur herkömmlichen Intrusion Detection erfordert Canarytokens keine Agenten, keine Protokollüberwachung und keine komplexe Einrichtung. Self-Hosting gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Alarmdaten und ermöglicht es Ihnen, unbegrenzt Tokens ohne Abonnementbeschränkungen zu generieren.