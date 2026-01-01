Element bereitstellen mit Ein-Klick-Installation.
Sicherer Matrix-Messaging-Client mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Teams und Gemeinschaften, die ihre Daten selbst verwalten.
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Was Sie mit Element erstellen können
Element ist eine Open-Source-Nachrichten- und Kollaborationsplattform, die auf dem Matrix-Protokoll basiert. Sie bietet standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselte Nachrichten, Sprach- und Videoanrufe sowie Dateifreigabe, mit der Möglichkeit, sich mit jedem Matrix-Homeserver zu verbinden – einschließlich selbst gehosteter Synapse-Instanzen oder öffentlichen Servern wie matrix.org.
Das Selbst-Hosten von Element auf Ihrem VPS hält Ihre Messaging-Infrastruktur unter Ihrer Kontrolle. Sie können Föderationseinstellungen konfigurieren, Sicherheitsrichtlinien durchsetzen, sich in Ihren eigenen Matrix-Homeserver integrieren und sicherstellen, dass sensible Geschäftskommunikationen niemals über Cloud-Infrastrukturen Dritter laufen.
Hauptmerkmale von Element
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Alle Nachrichten werden standardmäßig mit dem Matrix Olm/Megolm-Protokoll verschlüsselt, wodurch sichergestellt wird, dass nur die vorgesehenen Teilnehmer die Unterhaltungen lesen können.
Offenes Matrix Netzwerk
Verbinden Sie sich mit jedem Matrix-Homeserver und kommunizieren Sie über verschiedene Matrix-kompatible Clients hinweg, wodurch die Föderation ohne Plattformbindung ermöglicht wird.
Plattformübergreifende Synchronisierung
Synchronisierter Nachrichtenverlauf über Web, Desktop, iOS und Android stellt sicher, dass Unterhaltungen auf jedem Gerät in Echtzeit zugänglich sind.
Sprach- und Videoanrufe
Integrierte verschlüsselte Sprach- und Videoanrufe mit Bildschirmfreigabe unterstützen die Echtzeit-Zusammenarbeit, ohne die Messaging-Oberfläche zu verlassen.
Bridge-Integrationen
Brücken verbinden Element mit Slack, IRC, Telegram und anderen Messaging-Plattformen, wodurch die Kommunikation in einer einzigen Oberfläche zusammengeführt wird.
Warum Element auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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