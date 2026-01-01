Element ist eine Open-Source-Nachrichten- und Kollaborationsplattform, die auf dem Matrix-Protokoll basiert. Sie bietet standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselte Nachrichten, Sprach- und Videoanrufe sowie Dateifreigabe, mit der Möglichkeit, sich mit jedem Matrix-Homeserver zu verbinden – einschließlich selbst gehosteter Synapse-Instanzen oder öffentlichen Servern wie matrix.org.

Das Selbst-Hosten von Element auf Ihrem VPS hält Ihre Messaging-Infrastruktur unter Ihrer Kontrolle. Sie können Föderationseinstellungen konfigurieren, Sicherheitsrichtlinien durchsetzen, sich in Ihren eigenen Matrix-Homeserver integrieren und sicherstellen, dass sensible Geschäftskommunikationen niemals über Cloud-Infrastrukturen Dritter laufen.