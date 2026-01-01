Krayin CRM in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Laravel CRM zur durchgÃ¤ngigen Verwaltung von Leads, Kontakten, Pipelines und Kundenbeziehungen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Krayin CRM
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.
Was Sie mit Krayin CRM erstellen kÃ¶nnen
Krayin CRM ist ein kostenloses, quelloffenes Customer-Relationship-Management-Framework, das auf Laravel und Vue.js basiert. Es bietet Vertriebsteams eine vollstÃ¤ndige Workbench fÃ¼r den Kundenlebenszyklus â€“ von der Lead-Erfassung und -Qualifizierung Ã¼ber die Pipeline-Verfolgung, Angebotserstellung und NachverkaufsaktivitÃ¤ten â€“ ohne Pro-Benutzer-Lizenzierung oder Anbieterbindung.
Das Selbst-Hosting von Krayin auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jeden Lead, Kontakt, E-Mail-Austausch und jede Umsatzkennzahl innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur und ermÃ¶glicht es Entwicklern, das CRM durch Laravel-Pakete, benutzerdefinierte Attribute und REST-APIs zu erweitern, um der tatsÃ¤chlichen Arbeitsweise Ihres Vertriebsteams zu entsprechen.
Hauptmerkmale von Krayin CRM
Visuelle Vertriebspipelines
Ziehen Sie Leads durch anpassbare Kanban-Phasen, damit Vertriebsmitarbeiter und Manager den Deal-Status immer auf einen Blick sehen.
Lead-Management
Leads von Webformularen erfassen, EigentÃ¼mer zuweisen, nach Quelle bewerten und qualifizierte Interessenten in Konten und Angebote umwandeln.
Benutzerdefinierte Attribute
FÃ¼gen Sie Leads, Kontakten, Organisationen und Angeboten maÃŸgeschneiderte Felder hinzu, ohne Code zu berÃ¼hren, und stimmen Sie das CRM auf Ihren Vertriebsprozess ab.
Angebote und Produkte
Generieren Sie Markenangebote aus einem integrierten Produktkatalog mit Steuer- und Rabattregeln und verfolgen Sie diese bis zum gewonnenen Abschluss.
E-Mail und AktivitÃ¤ten
Protokollieren Sie Anrufe, Besprechungen und E-Mails zu jedem Datensatz, mit Kalenderansichten und Nachverfolgungserinnerungen, um GeschÃ¤fte voranzutreiben.
Webformulare und APIs
VerÃ¶ffentlichen Sie einbettbare Webformulare zur Lead-Erfassung und nutzen Sie die REST-API, um Daten mit Ihrem bestehenden Marketing-Stack zu synchronisieren.
Warum Krayin CRM auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Empfohlener Serverstandort:
ÃœberprÃ¼fung...
Lokal starten. Global wachsen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.
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