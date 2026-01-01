Krayin CRM ist ein kostenloses, quelloffenes Customer-Relationship-Management-Framework, das auf Laravel und Vue.js basiert. Es bietet Vertriebsteams eine vollstÃ¤ndige Workbench fÃ¼r den Kundenlebenszyklus â€“ von der Lead-Erfassung und -Qualifizierung Ã¼ber die Pipeline-Verfolgung, Angebotserstellung und NachverkaufsaktivitÃ¤ten â€“ ohne Pro-Benutzer-Lizenzierung oder Anbieterbindung.

Das Selbst-Hosting von Krayin auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jeden Lead, Kontakt, E-Mail-Austausch und jede Umsatzkennzahl innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur und ermÃ¶glicht es Entwicklern, das CRM durch Laravel-Pakete, benutzerdefinierte Attribute und REST-APIs zu erweitern, um der tatsÃ¤chlichen Arbeitsweise Ihres Vertriebsteams zu entsprechen.