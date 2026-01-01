Spoolman als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Filamentrollen-Tracker fÃ¼r 3D-Druck-Enthusiasten zur Verwaltung von Inventar, Verbrauch und QR-Code-Etiketten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Spoolman erstellen kÃ¶nnen
Spoolman ist eine selbst gehostete Webanwendung zur Verwaltung von 3D-Druck-Filamentrollen. Sie bietet Herstellern und Druckfarmen ein zentrales Inventar jeder Rolle, das Gewicht, Material, Farbe, Hersteller und das verbleibende Filament verfolgt, sodass Sie nie einen Druck ohne ausreichend Material beginnen. Im Gegensatz zu Tabellenkalkulationen oder Haftnotizen speichert Spoolman alles in einer schlanken SQLite-Datenbank, stellt eine Ã¼bersichtliche REST-API fÃ¼r die Integration mit Klipper und Moonraker bereit und bietet eine Web-BenutzeroberflÃ¤che, die von jedem Browser in Ihrem Netzwerk aus zugÃ¤nglich ist.
Das Selbst-Hosting von Spoolman auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt alle Inventardaten privat und jederzeit zugÃ¤nglich, ohne AbonnementgebÃ¼hren oder Datenweitergabe an Dritte. Echtzeit-WebSocket-Updates bedeuten, dass jeder verbundene Client InventarÃ¤nderungen sofort sieht.
Hauptmerkmale von Spoolman
Spulenbestandsverfolgung
Erfassen Sie Hersteller, Material, Farbe, Gewicht und restliches Filament fÃ¼r jede Spule, damit Sie immer wissen, was verfÃ¼gbar ist, bevor Sie einen Druck starten.
Klipper- und Moonraker-Integration
Die REST-API integriert sich nativ in Klipper und Moonraker, sodass Ihr 3D-Drucker den Spulenverbrauch automatisch ohne manuelle Erfassung erfassen kann.
QR-Code-Etikettengenerator
Drucken Sie selbstklebende QR-Etiketten fÃ¼r jede Spule â€” ein schneller Scan von jedem mobilen Browser aus ruft das vollstÃ¤ndige Materialprofil und das Restgewicht auf.
Echtzeit-WebSocket-Updates
BestandsÃ¤nderungen werden sofort Ã¼ber WebSockets an alle verbundenen Clients Ã¼bertragen, sodass Dashboards und Slicer ohne manuelle Aktualisierung synchron bleiben.
Mehrere Datenbank-Backends
StandardmÃ¤ÃŸig wird zero-config SQLite fÃ¼r Einzelbenutzer-Setups verwendet, mit optionaler UnterstÃ¼tzung fÃ¼r PostgreSQL und MariaDB fÃ¼r gemeinsame Druckfarmen und hÃ¶here Schreibvolumen.
Warum Spoolman auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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