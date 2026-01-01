Spoolman ist eine selbst gehostete Webanwendung zur Verwaltung von 3D-Druck-Filamentrollen. Sie bietet Herstellern und Druckfarmen ein zentrales Inventar jeder Rolle, das Gewicht, Material, Farbe, Hersteller und das verbleibende Filament verfolgt, sodass Sie nie einen Druck ohne ausreichend Material beginnen. Im Gegensatz zu Tabellenkalkulationen oder Haftnotizen speichert Spoolman alles in einer schlanken SQLite-Datenbank, stellt eine Ã¼bersichtliche REST-API fÃ¼r die Integration mit Klipper und Moonraker bereit und bietet eine Web-BenutzeroberflÃ¤che, die von jedem Browser in Ihrem Netzwerk aus zugÃ¤nglich ist.

Das Selbst-Hosting von Spoolman auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt alle Inventardaten privat und jederzeit zugÃ¤nglich, ohne AbonnementgebÃ¼hren oder Datenweitergabe an Dritte. Echtzeit-WebSocket-Updates bedeuten, dass jeder verbundene Client InventarÃ¤nderungen sofort sieht.