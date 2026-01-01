OpenBao mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform für das Geheimnismanagement zum sicheren Speichern von API-Schlüsseln, Passwörtern, Zertifikaten und anderen sensiblen Daten.
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Was Sie mit OpenBao erstellen können
OpenBao ist ein von der Community betriebener Open-Source-Fork von HashiCorp Vault, der entwickelt wurde, um eine sichere, zentralisierte Geheimnisverwaltung für Teams und Anwendungen bereitzustellen. Er ermöglicht es Ihnen, dynamische Geheimnisse, Verschlüsselungsschlüssel und Anmeldeinformationen über eine einheitliche API zu speichern, darauf zuzugreifen und zu rotieren, ohne sensible Daten über Konfigurationsdateien oder Umgebungsvariablen zu verteilen.
Das Selbst-Hosting von OpenBao auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Geheimnisse Ihre Infrastruktur niemals verlassen – es gibt keine Nutzungslimits, keine Anbieterbindung und kein Risiko, dass ein SaaS-Anbieter auf Ihre Anmeldeinformationen zugreift. Sie erhalten den vollen Vault-kompatiblen Funktionsumfang unter Ihrer Kontrolle.
Hauptmerkmale von OpenBao
Dynamische Secrets
Generieren Sie bei Bedarf kurzlebige Anmeldeinformationen für Datenbanken und Cloud-Anbieter, die automatisch widerrufen werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
Verschlüsselter Schlüssel-Wert-Speicher
Speichern Sie beliebige ruhende Geheimnisse mit AES-256-GCM-Verschlüsselung, damit sensible Werte niemals auf der Festplatte offengelegt werden.
Feingranulare Zugriffssteuerung
Definieren Sie richtlinienbasierte Zugriffsregeln, die einschränken, welche Dienste und Benutzer bestimmte geheime Pfade lesen, schreiben oder auflisten können.
Mehrere Authentifizierungsmethoden
Authentifizieren Sie Anwendungen und Benutzer über Tokens, Userpass, AppRole, LDAP, JWT und andere Methoden, ohne Ihren Workflow zu ändern.
Vollständige Audit-Protokollierung
Jede Anfrage und Antwort wird in manipulationssicheren Audit-Sinks protokolliert, was Ihnen eine vollständige Nachvollziehbarkeit für Compliance und Incident Response bietet.
HTTP API und CLI
Integrieren Sie den Abruf von Geheimnissen in jede Sprache oder Pipeline mithilfe der REST-API oder des plattformübergreifenden bao CLI.
Warum OpenBao auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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