OpenBao ist ein von der Community betriebener Open-Source-Fork von HashiCorp Vault, der entwickelt wurde, um eine sichere, zentralisierte Geheimnisverwaltung für Teams und Anwendungen bereitzustellen. Er ermöglicht es Ihnen, dynamische Geheimnisse, Verschlüsselungsschlüssel und Anmeldeinformationen über eine einheitliche API zu speichern, darauf zuzugreifen und zu rotieren, ohne sensible Daten über Konfigurationsdateien oder Umgebungsvariablen zu verteilen.

Das Selbst-Hosting von OpenBao auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Geheimnisse Ihre Infrastruktur niemals verlassen – es gibt keine Nutzungslimits, keine Anbieterbindung und kein Risiko, dass ein SaaS-Anbieter auf Ihre Anmeldeinformationen zugreift. Sie erhalten den vollen Vault-kompatiblen Funktionsumfang unter Ihrer Kontrolle.