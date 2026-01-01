Wakapi als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Zeiterfassung fĂĽr die Programmierung, kompatibel mit WakaTime-Plugins, mit Dashboards, Berichten und Bestenlisten.
WĂ¤hlen Sie einen VPS-Plan fĂĽr Wakapi
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Wakapi erstellen kĂ¶nnen
Wakapi ist ein selbst gehosteter Coding-AktivitĂ¤ts-Tracker, der vollstĂ¤ndig mit WakaTime-Editor-Plugins kompatibel ist. Er erfasst die beim Codieren verbrachte Zeit, aufgeschlĂĽsselt nach Projekt, Sprache, Editor und Betriebssystem, und prĂ¤sentiert die Daten in einem visuellen Dashboard, ohne etwas mit Cloud-Diensten Dritter zu teilen.
Das Selbst-Hosting von Wakapi auf einem VPS hĂ¤lt Ihre Coding-AktivitĂ¤t privat und bietet gleichzeitig alle Einblicke, die WakaTime bietet. Es unterstĂĽtzt wĂ¶chentliche E-Mail-Zusammenfassungen, Ă¶ffentliche Bestenlisten zur Team-Motivation, die Generierung von README-Badges fĂĽr GitHub-Profile und die Integration mit beliebten Editoren wie VS Code, JetBrains IDEs und Vim.
Hauptmerkmale von Wakapi
WakaTime kompatibel
Funktioniert mit allen bestehenden WakaTime Editor-Plugins â€” richten Sie sie einfach auf Ihre selbst gehostete Wakapi-Instanz anstatt auf wakatime.com aus.
Programmier-Dashboards
Visualisieren Sie die aufgewendete Zeit pro Projekt, Sprache, Editor und Betriebssystem mit filterbaren Diagrammen, die jeden Datumsbereich abdecken.
WĂ¶chentliche E-Mail-Berichte
Erhalten Sie automatisierte wĂ¶chentliche Zusammenfassungen Ihrer ProgrammieraktivitĂ¤ten direkt in Ihren Posteingang geliefert.
GitHub Badges
Generieren Sie dynamische README-Badges, die Ihre wĂ¶chentliche Codierungszeit anzeigen, um sie auf GitHub-Profilseiten darzustellen.
Team-Bestenlisten
Teilen Sie eine Ă¶ffentliche Bestenliste mit Teamkollegen, um die ProgrammieraktivitĂ¤ten eines Entwicklungsteams zu verfolgen und zu vergleichen.
Warum Wakapi auf Hostinger ausfĂĽhren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lĂ¤uft jederzeit zuverlĂ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfĂ¤lle noch AbstĂĽrze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.