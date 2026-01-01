Yucca mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter NVR für IP-Kameras mit Bewegungserkennung, RTSP/ONVIF-Unterstützung und einer Weboberfläche für Live- und aufgezeichnetes Material.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Yucca erstellen können
Yucca ist ein selbst gehosteter Netzwerk-Videorekorder (NVR), der entwickelt wurde, um IP-Kameras in jedem Umfang zu verwalten, von wenigen Heimüberwachungskameras bis hin zu Tausenden von Unternehmens-Streams. Er unterstützt RTSP, ONVIF und gängige IP-Kamera-Protokolle und bietet Live-Ansicht, Aufzeichnung und Wiedergabe über eine Weboberfläche und eine Android-App.
Das Selbst-Hosting von Yucca auf einem VPS hält alle Kameraaufnahmen innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Cloud-Speichergebühren oder Zugriff durch Dritte. Bewegungserkennung mit E-Mail-Benachrichtigungen, Prometheus-Metriken zur Überwachung und eine skalierbare Architektur machen es zu einer praktischen Überwachungslösung für Heimsicherheit, Einzelhandelsüberwachung und kleine Unternehmensumgebungen.
Hauptmerkmale von Yucca
RTSP & ONVIF Unterstützung
Verbinden Sie jede IP-Kamera, die RTSP- oder ONVIF-Protokolle unterstützt, was die überwiegende Mehrheit der Consumer- und professionellen Kameras abdeckt.
Bewegungserkennung
Automatisch Aufnahmen und E-Mail-Benachrichtigungen auslösen, wenn Bewegung in Kamerazonen erkannt wird, wodurch Speicherplatz und Rauschen reduziert werden.
Live & aufgezeichnete Wiedergabe
Live-Kamerastreams ansehen und aufgezeichnetes Material über die Weboberfläche oder die zugehörige Android-Anwendung überprüfen.
Skalierbare Architektur
Yucca skaliert von einer Handvoll Heimkameras auf Tausende gleichzeitiger Streams ohne architektonische Änderungen.
Prometheus Metriken
Exportieren Sie Aufzeichnungs- und Stream-Zustandsmetriken an Prometheus zur Integration in bestehende Überwachungs-Dashboards.
Warum Yucca auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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