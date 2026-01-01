ZeroNote ist eine selbst gehostete, vereinheitlichte Produktivitäts-App, die Notizen, Passwortverwaltung, Lesezeichen und Zwei-Faktor-Authentifizierungscodes in einer einzigen verschlüsselten Anwendung zusammenführt. Sie verwendet clientseitige AES-Verschlüsselung mit einer Zero-Knowledge-Architektur – der Server sieht Ihre unverschlüsselten Daten niemals, nur Ihr Gerät kann sie entschlüsseln.

Das Selbst-Hosting von ZeroNote auf einem VPS kombiniert vier separate Tools zu einem privaten, verschlüsselten Dienst, den Sie vollständig kontrollieren. Offline-first SQLite-Speicher stellt sicher, dass Daten immer ohne Internetverbindung verfügbar sind, intelligente automatische Verschlagwortung organisiert Elemente automatisch, und optionale P2P- oder S3-Synchronisierung erweitert die Verfügbarkeit über Geräte hinweg.