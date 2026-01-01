ZeroNote mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Vereinheitlichte verschlüsselte App für Notizen, Passwörter, Lesezeichen und 2FA mit Zero-Knowledge-Client-seitiger AES-Verschlüsselung.
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Was Sie mit ZeroNote erstellen können
ZeroNote ist eine selbst gehostete, vereinheitlichte Produktivitäts-App, die Notizen, Passwortverwaltung, Lesezeichen und Zwei-Faktor-Authentifizierungscodes in einer einzigen verschlüsselten Anwendung zusammenführt. Sie verwendet clientseitige AES-Verschlüsselung mit einer Zero-Knowledge-Architektur – der Server sieht Ihre unverschlüsselten Daten niemals, nur Ihr Gerät kann sie entschlüsseln.
Das Selbst-Hosting von ZeroNote auf einem VPS kombiniert vier separate Tools zu einem privaten, verschlüsselten Dienst, den Sie vollständig kontrollieren. Offline-first SQLite-Speicher stellt sicher, dass Daten immer ohne Internetverbindung verfügbar sind, intelligente automatische Verschlagwortung organisiert Elemente automatisch, und optionale P2P- oder S3-Synchronisierung erweitert die Verfügbarkeit über Geräte hinweg.
Hauptmerkmale von ZeroNote
Zero-Knowledge-Verschlüsselung
Clientseitige AES-Verschlüsselung stellt sicher, dass Ihre Notizen, Passwörter und 2FA-Codes verschlüsselt werden, bevor sie Ihr Gerät verlassen.
Einheitliches Tool
Ersetzen Sie einen separaten Passwort-Manager, eine Notizen-App, einen Lesezeichen-Manager und einen 2FA-Authentifikator durch eine einzige selbst gehostete Anwendung.
Offline-first-Speicher
Daten werden lokal in SQLite gespeichert, sodass Ihr Tresor auch ohne aktive Internetverbindung zugänglich bleibt.
Smarte Auto-Tagging
Smarte Tags kategorisieren Einträge automatisch basierend auf Inhaltstyp und Schlüsselwörtern, wodurch Ihr Tresor ohne manuellen Aufwand organisiert bleibt.
P2P und S3-Synchronisierung
Synchronisieren Sie optional Ihren verschlüsselten Tresor geräteübergreifend mittels Peer-to-Peer-Synchronisierung oder Ihres eigenen S3-kompatiblen Speicher-Buckets.
Warum ZeroNote auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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