MicroBin ist ein kleiner, schneller, voll ausgestatteter Pastebin- und Dateifreigabedienst, der in Rust geschrieben ist. Ein einziges BinÃ¤rprogramm stellt die Web-BenutzeroberflÃ¤che, Datei-Uploads, das Teilen von Textausschnitten, URL-VerkÃ¼rzung und ein Admin-Panel bereit â€“ keine externe Datenbank, keine PHP-Laufzeitumgebung, kein umfangreicher AbhÃ¤ngigkeitsbaum. Die Standardbereitstellung ist bewusst minimalistisch gehalten, damit sie auf einem kleinen VPS nutzbar bleibt und dennoch die gÃ¤ngigen AnwendungsfÃ¤lle abdeckt, fÃ¼r die Leute einen Pastebin selbst hosten.

Das Selbst-Hosten von MicroBin auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt geteilte Textausschnitte, Screenshots und Kurzlinks innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt bei Ã¶ffentlichen Diensten, die Traffic-Muster auswerten oder Werbung einfÃ¼gen. Textausschnitte kÃ¶nnen passwortgeschÃ¼tzt, so eingestellt werden, dass sie nach dem Lesen gelÃ¶scht werden, clientseitig verschlÃ¼sselt oder dauerhaft angeheftet werden, und jeder Textausschnitt wird mit einem QR-Code und einer Kurz-URL fÃ¼r eine schnelle mobile Ãœbergabe geliefert.