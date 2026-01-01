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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit MicroBin erstellen kÃ¶nnen

MicroBin ist ein kleiner, schneller, voll ausgestatteter Pastebin- und Dateifreigabedienst, der in Rust geschrieben ist. Ein einziges BinÃ¤rprogramm stellt die Web-BenutzeroberflÃ¤che, Datei-Uploads, das Teilen von Textausschnitten, URL-VerkÃ¼rzung und ein Admin-Panel bereit â€“ keine externe Datenbank, keine PHP-Laufzeitumgebung, kein umfangreicher AbhÃ¤ngigkeitsbaum. Die Standardbereitstellung ist bewusst minimalistisch gehalten, damit sie auf einem kleinen VPS nutzbar bleibt und dennoch die gÃ¤ngigen AnwendungsfÃ¤lle abdeckt, fÃ¼r die Leute einen Pastebin selbst hosten.

Das Selbst-Hosten von MicroBin auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt geteilte Textausschnitte, Screenshots und Kurzlinks innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt bei Ã¶ffentlichen Diensten, die Traffic-Muster auswerten oder Werbung einfÃ¼gen. Textausschnitte kÃ¶nnen passwortgeschÃ¼tzt, so eingestellt werden, dass sie nach dem Lesen gelÃ¶scht werden, clientseitig verschlÃ¼sselt oder dauerhaft angeheftet werden, und jeder Textausschnitt wird mit einem QR-Code und einer Kurz-URL fÃ¼r eine schnelle mobile Ãœbergabe geliefert.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von MicroBin

EinfÃ¼gungen und Dateiuploads

Teilen Sie Textausschnitte und laden Sie Dateien beliebigen Typs mit GrÃ¶ÃŸenbeschrÃ¤nkungen, automatischer Syntaxhervorhebung und Inline-Vorschauen hoch.

Integrierter URL-Shortener

Verwandeln Sie lange Links in kurze, gebrandete URLs, die auf Ihrer eigenen Domain gehostet werden, ohne einen separaten Kurz-URL-Dienst einzurichten.

Ablaufende und gelÃ¶schte EintrÃ¤ge

WÃ¤hlen Sie Standard-Ablauffenster, Burn-after-reading-Semantik oder heften Sie EintrÃ¤ge dauerhaft an, um Aufbewahrung und Datenschutz in Einklang zu bringen.

Clientseitige VerschlÃ¼sselung

Optionale clientseitige VerschlÃ¼sselung stellt sicher, dass der Server niemals Klartext fÃ¼r sensible Snippets sieht, die mit einer Passphrase geteilt werden.

QR-Codes und Admin-UI

Jeder Paste erhÃ¤lt einen QR-Code fÃ¼r die mobile Ãœbergabe, und ein Admin-Panel ermÃ¶glicht es Ihnen, jeden Paste von einem Bildschirm aus zu durchsuchen, zu bearbeiten oder zu lÃ¶schen.

Einzelnes Rust-Binary

Keine externe Datenbank, kein Redis, keine Hintergrund-Worker â€“ nur ein kleiner Rust-Prozess, der bequem auf den kleinsten VPS-PlÃ¤nen lÃ¤uft.

Warum MicroBin auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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