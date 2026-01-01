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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Drupal erstellen können

Drupal ist ein ausgereiftes, unternehmenstaugliches Content-Management-System, dem Regierungen, Universitäten, Medienunternehmen und Fortune-500-Organisationen weltweit vertrauen. Seine modulare Architektur und das umfangreiche Ökosystem von über 50.000 beigesteuerten Modulen ermöglichen es Teams, von einer einfachen redaktionellen Website bis hin zu einer komplexen digitalen Multi-Site-Plattform alles zu erstellen, ohne eine einzige Zeile benutzerdefinierten Codes anfassen zu müssen.

Die Headless-CMS-Funktionen von Drupal, die robuste API-Schicht und das granulare Berechtigungssystem machen es zu einer hervorragenden Lösung für Organisationen, die Inhalte über mehrere Kanäle – Web, Mobil und darüber hinaus – verwalten müssen, während strenge redaktionelle Arbeitsabläufe und Compliance-Anforderungen eingehalten werden. Diese Bereitstellung kombiniert Drupal mit einem PostgreSQL-Backend für Zuverlässigkeit und Leistung auf Produktionsniveau.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Drupal

Flexible Inhaltsmodellierung

Definieren Sie benutzerdefinierte Inhaltstypen und Felder, um Ihren redaktionellen Workflow exakt abzubilden, ohne durch eine feste Datenstruktur eingeschränkt zu sein.

Headless CMS und REST API

Stellen Sie Inhalte über eine RESTful- oder JSON:API-Schnittstelle bereit, damit Frontend-Teams maßgeschneiderte Erlebnisse in jedem beliebigen Framework erstellen können.

Granulare Rollen und Berechtigungen

Kontrollieren Sie genau, was jede Benutzerrolle in der gesamten Seitenhierarchie erstellen, bearbeiten, veröffentlichen oder löschen kann.

Mehrsprachige Unterstützung

Die integrierte Übersetzungs- und Sprachverwaltung ermöglicht es Ihnen, Inhalte in Dutzenden von Sprachen von einer einzigen Installation aus zu veröffentlichen.

Umfangreiches Modul-Ökosystem

Über 50.000 beigesteuerte Module erweitern Drupal um E-Commerce, SEO, Medienverwaltung und Integrationen von Drittanbieterdiensten.

Warum Drupal auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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