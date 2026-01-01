Monica ist ein Open-Source-System zur Verwaltung persönlicher Beziehungen, das mit Laravel entwickelt wurde und Ihnen hilft, sich an alles Wichtige über die Menschen in Ihrem Leben zu erinnern. Dokumentieren Sie Kontakte, Gespräche, Geburtstage, Geschenkideen, Schulden und Lebensereignisse in einer einzigen privaten Oberfläche, die in 27 Sprachen verfügbar ist. Im Gegensatz zu sozialen Netzwerken und Cloud-Kontaktmanagern ist Monica für das Selbst-Hosting konzipiert, sodass Ihre persönlichsten Daten niemals Ihre Infrastruktur verlassen.

Da Monica Beziehungsdetails speichert, die Sie niemals einer kommerziellen Plattform anvertrauen würden – Familiengesundheitsgeschichte, private Gespräche, persönliche Vorlieben – gewährleistet der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS vollständige Datenhoheit ohne Werbung, ohne Verhaltensverfolgung und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Informationen.