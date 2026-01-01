Monica als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Persönlicher Open-Source-Beziehungsmanager zum privaten Verfolgen von Kontakten, Gesprächen und Lebensereignissen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Monica erstellen können
Monica ist ein Open-Source-System zur Verwaltung persönlicher Beziehungen, das mit Laravel entwickelt wurde und Ihnen hilft, sich an alles Wichtige über die Menschen in Ihrem Leben zu erinnern. Dokumentieren Sie Kontakte, Gespräche, Geburtstage, Geschenkideen, Schulden und Lebensereignisse in einer einzigen privaten Oberfläche, die in 27 Sprachen verfügbar ist. Im Gegensatz zu sozialen Netzwerken und Cloud-Kontaktmanagern ist Monica für das Selbst-Hosting konzipiert, sodass Ihre persönlichsten Daten niemals Ihre Infrastruktur verlassen.
Da Monica Beziehungsdetails speichert, die Sie niemals einer kommerziellen Plattform anvertrauen würden – Familiengesundheitsgeschichte, private Gespräche, persönliche Vorlieben – gewährleistet der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS vollständige Datenhoheit ohne Werbung, ohne Verhaltensverfolgung und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Informationen.
Hauptmerkmale von Monica
Kontakt-Journal
Protokollieren Sie jede Unterhaltung, Aktivität und Interaktion mit einem Kontakt zusammen mit Notizen und Erinnerungen, damit nichts Wichtiges vergessen wird.
Geburtstags- und Terminerinnerungen
Richten Sie E-Mail-Erinnerungen für Geburtstage, Jahrestage und benutzerdefinierte Ereignisse ein, damit Sie nie ein wichtiges Datum in einer Beziehung verpassen.
Geschenk- und Schuldenerfassung
Geschenkideen und frühere Geschenke pro Kontakt erfassen und informelle Schulden und Darlehen nachverfolgen, um Beziehungen frei von finanzieller Unklarheit zu halten.
Beziehungsmapping
Definieren Sie Beziehungen zwischen Kontakten und erstellen Sie Stammbäume, um die Verbindungen zwischen den Personen, die Sie kennen, zu verstehen und zu dokumentieren.
Volle Datenschutzhoheit
Alle Daten bleiben auf Ihrem VPS ohne Zugriff Dritter, kein Werbeprofiling und mit vollständiger Kontrolle über Backups und Exporte.
Warum Monica auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.