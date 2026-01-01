New API ist ein Open-Source-LLM-Gateway, das einen einzigen Zugangspunkt fÃ¼r OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini und Dutzende anderer KI-Anbieter bietet. Es zentralisiert die API-SchlÃ¼sselverwaltung, erzwingt Nutzungskontingente, verfolgt Kosten pro Benutzer oder Team und ermÃ¶glicht Failover und Lastverteilung Ã¼ber Anbieter hinweg â€“ alles Ã¼ber ein Web-Dashboard.

Das Selbst-Hosting von New API auf Ihrem VPS hÃ¤lt sensible KI-Anmeldeinformationen und Nutzungsdaten unter Ihrer Kontrolle, eliminiert Gateway-GebÃ¼hren pro Anfrage und gibt Ihnen die FlexibilitÃ¤t, Anbieter hinzuzufÃ¼gen oder zu wechseln, ohne Ihren Anwendungscode Ã¤ndern zu mÃ¼ssen.