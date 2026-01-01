bolt.diy ist ein Open-Source-Fork von bolt.new, der Full-Stack-KI-gestützte Entwicklung auf Ihre eigene Infrastruktur bringt. Es kombiniert einen browserbasierten Editor mit einer integrierten Laufzeitumgebung, sodass Sie in einfacher Sprache beschreiben können, was Sie erstellen möchten, und ein LLM vollständige Anwendungen – Frontend, Backend und Konfiguration inklusive – generieren, ausführen und iterieren lassen können.

Im Gegensatz zu cloudbasierten KI-Codierungstools bedeutet das Selbst-Hosting von bolt.diy, dass Ihr Code, Ihre Prompts und API-Schlüssel auf Ihrem VPS verbleiben. Sie verbinden die LLM-Anbieter, die Sie bereits nutzen – OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokale Ollama-Modelle und mehr – sodass Sie niemals an einen einzelnen Anbieter oder eine Abonnementstufe gebunden sind.