bolt.diy in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-KI-Programmierassistent, der es Ihnen ermöglicht, Full-Stack-Anwendungen direkt aus Ihrem Browser zu prompten, auszuführen und bereitzustellen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können bolt.diy
bolt.diy ist ein Open-Source-Fork von bolt.new, der Full-Stack-KI-gestützte Entwicklung auf Ihre eigene Infrastruktur bringt. Es kombiniert einen browserbasierten Editor mit einer integrierten Laufzeitumgebung, sodass Sie in einfacher Sprache beschreiben können, was Sie erstellen möchten, und ein LLM vollständige Anwendungen – Frontend, Backend und Konfiguration inklusive – generieren, ausführen und iterieren lassen können.
Im Gegensatz zu cloudbasierten KI-Codierungstools bedeutet das Selbst-Hosting von bolt.diy, dass Ihr Code, Ihre Prompts und API-Schlüssel auf Ihrem VPS verbleiben. Sie verbinden die LLM-Anbieter, die Sie bereits nutzen – OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokale Ollama-Modelle und mehr – sodass Sie niemals an einen einzelnen Anbieter oder eine Abonnementstufe gebunden sind.
Hauptmerkmale von bolt.diy
Multi-Anbieter LLM-Support
Verbinden Sie OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI und 15+ weitere Anbieter über eine einzige Schnittstelle.
Full-Stack-Codegenerierung
Generieren Sie vollständige Anwendungen mit funktionierendem Frontend, Backend und Konfigurationsdateien – nicht nur Code-Snippets.
Ausführung im Browser
Generierten Code direkt im Browser ausführen und in der Vorschau anzeigen, ohne die Oberfläche zu verlassen oder eine lokale Entwicklungsumgebung einzurichten.
Bringen Sie Ihre eigenen API-Schlüssel mit
Verwenden Sie Ihre bestehenden Anbieterzugangsdaten, damit Sie nur für das bezahlen, was Sie nutzen, ohne Plattformaufschlag oder Abonnementstufe.
Open-Source und selbst gehostet
Alle Prompts, generierter Code und Anmeldeinformationen bleiben auf Ihrem VPS — keine Daten werden mit einer Drittanbieter-SaaS-Plattform geteilt.
Warum bolt.diy auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.