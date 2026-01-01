Razzia ist eine quelloffene, selbst gehostete Echtzeit-Quizplattform, die für Live-Veranstaltungen, Teambesprechungen und Unterrichtseinheiten entwickelt wurde. Ein Host erstellt einen Spielraum über das passwortgeschützte Manager-Dashboard, teilt den Raumcode mit den Teilnehmern und steuert das Tempo des Quiz – alles läuft in jedem modernen Browser, ohne dass die Teilnehmer eine App herunterladen müssen.

Das Selbst-Hosting von Razzia auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Quizinhalte und Teilnehmerdaten privat, ohne spielbezogene Gebühren oder Abhängigkeit von einem Drittanbieterdienst. Die leichte Single-Container-Bereitstellung macht es praktisch sowohl für Ad-hoc-Veranstaltungen als auch für regelmäßige, wiederkehrende Teamaktivitäten.