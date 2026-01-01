Dittofeed ist eine Open-Source-Alternative zu Braze und Iterable, entwickelt für Produkt- und Marketingteams, die die volle Kontrolle über die Kundenkommunikation ohne Nachrichten-basierte Preisgestaltung benötigen. Es ermöglicht Ihnen, automatisierte Journey-Flows zu entwerfen, die durch Benutzerverhalten ausgelöst werden — Onboarding-Sequenzen, Re-Engagement-Kampagnen, Transaktionsbenachrichtigungen und mehr — über E-Mail-, SMS-, WhatsApp-, Slack- und mobile Push-Kanäle.

Das Selbst-Hosting von Dittofeed speichert alle Kundendaten, Kontaktlisten und den Nachrichtenverlauf auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie vermeiden Gebühren pro Benutzer und pro Nachricht, während Sie die Möglichkeit behalten, sich direkt in Ihr Data Warehouse zu integrieren, Ihren eigenen E-Mail-Anbieter anzubinden und die Anforderungen an die Datenresidenz zu erfüllen.