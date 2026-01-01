Coral ist die Open-Source-Kommentarplattform, die von Vox Media entwickelt wurde, um gesündere Diskussionen vor Ort für Nachrichtenorganisationen, Verlage und Content-Ersteller zu ermöglichen. Sie ersetzt Kommentar-Widgets von Drittanbietern durch ein selbst gehostetes System, das auf die Realitäten der Community-Verwaltung zugeschnitten ist: hohe Moderationslasten, feindselige Akteure und die Notwendigkeit, Nutzerdaten in der eigenen Infrastruktur zu behalten.

Coral wird von mehr als 500 Redaktionen in 28 Ländern, darunter The Washington Post und The Financial Times, vertraut und kombiniert ein schnelles, zugängliches Leseerlebnis mit einem Moderations-Toolset, das speziell für Redaktionsteams entwickelt wurde. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Leseridentitäten, Kommentarverlauf und Engagement-Signale unter Ihrer vollständigen Kontrolle, anstatt sie einem Drittanbieter-SaaS zu überlassen.