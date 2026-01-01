Open Monograph Press mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform zur Verwaltung des redaktionellen Workflows von wissenschaftlichen Büchern, Monographien und Sammelbänden.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Open Monograph Press
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Open Monograph Press erstellen können
Open Monograph Press (OMP) ist eine kostenlose Open-Source-Veröffentlichungsplattform, die vom Public Knowledge Project für Universitätsverlage, wissenschaftliche Gesellschaften und unabhängige akademische Verlage entwickelt wurde. Es verwaltet den gesamten redaktionellen Workflow für Bücher – von der Einreichung und internen Begutachtung über das Lektorat, die Produktion und die Veröffentlichung im Online-Katalog – in einem einzigen integrierten Tool.
Das Selbst-Hosting von OMP auf Ihrem eigenen VPS hält Manuskripte, Gutachteridentitäten, Verträge und Leseranalysen unter Ihrer direkten Kontrolle, anstatt bei einem externen Verlagsservice. Diese Vorlage bündelt eine MariaDB-Datenbank für die zuverlässige Speicherung von Metadaten und leitet den Datenverkehr über den vorinstallierten Traefik Reverse Proxy, damit Ihr Verlag über HTTPS erreichbar ist, sobald die Bereitstellung abgeschlossen ist.
Hauptmerkmale von Open Monograph Press
Redaktioneller Workflow
Leiten Sie jede Einreichung durch die Phasen Einreichung, interne Überprüfung, externe Überprüfung, Lektorat und Produktion mit rollenbasierten Aufgabenzuweisungen.
Serien und Kataloge
Organisieren Sie Titel in Buchreihen, Kategorien und einen öffentlichen Katalog, damit Leser Ihre Publikationen nach Thema, Autor oder Reihe durchsuchen können.
Mehrere Formate pro Buch
Verkaufen oder vertreiben Sie jede Monografie in verschiedenen Formaten – PDF, EPUB, HTML, Hardcover, Taschenbuch – aus einem einzigen Katalogeintrag mit umfangreichen Metadaten.
ONIX und DOI Metadaten
Generieren Sie ONIX-Datensätze und registrieren Sie DOIs, damit Ihre Monographien in Bibliothekskatalogen, Suchmaschinen und akademischen Indizes auffindbar sind.
Mehrsprachige Presse
Betreiben Sie eine Presse in mehreren Sprachen mit lokalisierter Benutzeroberfläche, Metadatenfeldern und leserorientierten Seiten von einer Installation aus.
Open Source und selbstgehostet
Entwickelt und gepflegt vom Public Knowledge Project, ist OMP vollständig Open Source und kommt ohne titelbezogene Gebühren oder Anbieterbindung aus.
Warum Open Monograph Press auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.