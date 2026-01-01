Open Monograph Press (OMP) ist eine kostenlose Open-Source-Veröffentlichungsplattform, die vom Public Knowledge Project für Universitätsverlage, wissenschaftliche Gesellschaften und unabhängige akademische Verlage entwickelt wurde. Es verwaltet den gesamten redaktionellen Workflow für Bücher – von der Einreichung und internen Begutachtung über das Lektorat, die Produktion und die Veröffentlichung im Online-Katalog – in einem einzigen integrierten Tool.

Das Selbst-Hosting von OMP auf Ihrem eigenen VPS hält Manuskripte, Gutachteridentitäten, Verträge und Leseranalysen unter Ihrer direkten Kontrolle, anstatt bei einem externen Verlagsservice. Diese Vorlage bündelt eine MariaDB-Datenbank für die zuverlässige Speicherung von Metadaten und leitet den Datenverkehr über den vorinstallierten Traefik Reverse Proxy, damit Ihr Verlag über HTTPS erreichbar ist, sobald die Bereitstellung abgeschlossen ist.