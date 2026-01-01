Redpanda Console in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Entwicklerfreundliche WeboberflÃ¤che zur Verwaltung von Kafka- und Redpanda-Clustern, Themen, Konsumentengruppen und Live-NachrichtenstrÃ¶men.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Redpanda Console
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Redpanda Console erstellen kÃ¶nnen
Redpanda Console ist eine Open-Source-Web-BenutzeroberflÃ¤che, entwickelt von Redpanda Data zur Inspektion und zum Betrieb von Kafka-kompatiblen Streaming-Clustern. Sie macht Themen, Partitionen, Offsets, Consumer-Gruppen, Schemas, ACLs und Live-Nachrichtennutzdaten Ã¼ber eine einzige Schnittstelle zugÃ¤nglich, mit integrierter UnterstÃ¼tzung fÃ¼r JSON-, Avro-, Protobuf- und MessagePack-Dekodierung.
Diese Ein-Klick-Bereitstellung liefert die Console zusammen mit einem eingebetteten Redpanda-Broker aus, sodass Sie sofort nach dem Start des Containers einen funktionierenden Kafka-API-Endpunkt, eine Schema Registry und eine Admin-API erhalten. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ereignisdaten, Kundennutzdaten und Stream-Metadaten vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne SaaS-GebÃ¼hren pro Broker.
Hauptmerkmale von Redpanda Console
Live-Nachrichtenanzeige
Streamen Sie DatensÃ¤tze von beliebigen Themen in Echtzeit mit Zeitreise, Suche und feldweiser Dekodierung fÃ¼r JSON-, Avro- und Protobuf-Nutzdaten.
Themenverwaltung
Themen erstellen, konfigurieren und lÃ¶schen, Aufbewahrungs- und Partitionseinstellungen bearbeiten und Testnachrichten direkt aus dem Browser erstellen.
Einblicke in Verbrauchergruppen
ÃœberprÃ¼fen Sie Gruppenmitglieder, Lag pro Partition und Offsets, damit Sie feststeckende Consumer debuggen kÃ¶nnen, ohne sich durch CLI-Tools wÃ¼hlen zu mÃ¼ssen.
Schema Registry integriert
Durchsuchen Sie Avro-, JSON-Schema- und Protobuf-Themen, zeigen Sie den Versionsverlauf an und prÃ¼fen Sie die KompatibilitÃ¤t, bevor Sie Ã„nderungen Ã¼bernehmen.
Eingebetteter Redpanda Broker
Wird geliefert mit einem vollstÃ¤ndig konfigurierten Redpanda-Broker, der die Kafka-API, Schema Registry und Admin-API fÃ¼r sofortiges Testen bereitstellt.
Kafka API-kompatibel
Verbinden Sie Console mit jedem externen Kafka-, Confluent Cloud-, MSK- oder Redpanda-Cluster, indem Sie sie auf Ihre vorhandenen Broker verweisen.
Warum Redpanda Console auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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