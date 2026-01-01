Eclipse Mosquitto mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger Open-Source MQTT-Broker zum Verbinden von IoT-Geräten, Sensoren und Anwendungen mit Publish/Subscribe-Messaging.
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Was Sie mit Eclipse Mosquitto erstellen können
Eclipse Mosquitto ist die Referenz-Open-Source-Implementierung des MQTT-Protokolls, die die Versionen 5.0, 3.1.1 und 3.1 unterstützt. Der minimale binäre Overhead von MQTT und das Publish/Subscribe-Modell machen es zur Standardwahl für IoT-Sensornetzwerke, Heimautomatisierungs-Hubs und jede Anwendung, bei der Bandbreite und Akkulaufzeit wichtig sind. Mosquitto wird in Produktionsumgebungen eingesetzt, die von einzelnen Raspberry Pi-Heiminstallationen bis hin zu grossen industriellen IoT-Bereitstellungen reichen.
Diese Vorlage stellt Mosquitto mit standardmässig aktivierter Passwortauthentifizierung und persistentem Speicher für Nachrichtendaten und Konfiguration bereit. Self-Hosting bietet Ihnen unbegrenzte Verbindungen und Nachrichten ohne gerätebezogene Gebühren, volle Kontrolle über Zugriffssteuerungslisten und eine konsistente Lieferung mit geringer Latenz, die gemeinsam genutzte Cloud-Broker nicht garantieren können.
Hauptmerkmale von Eclipse Mosquitto
MQTT-Protokoll-Unterstützung
Unterstützt MQTT-Versionen 5.0, 3.1.1 und 3.1, wodurch die Kompatibilität mit der gesamten Palette von IoT-Geräten, Bibliotheken und Client-Tools gewährleistet ist.
Passwort-Authentifizierung
Vorkonfigurierte passwortbasierte Authentifizierung blockiert unautorisierte Verbindungen ab dem Start des Brokers, ohne dass eine zusätzliche Einrichtung erforderlich ist.
Nachrichtenpersistenz
Beibehaltene Nachrichten und QoS-Zustellgarantien überleben Broker-Neustarts, wodurch sichergestellt wird, dass Geräte, die sich nach einer Ausfallzeit wieder verbinden, verpasste Updates erhalten.
Themen-Zugriffskontrolle
ACL-Regeln beschränken, welche Clients bestimmte Themen veröffentlichen oder abonnieren dürfen, wodurch feingranulierte Multi-Tenant-Broker-Konfigurationen ermöglicht werden.
TLS-Verschlüsselung
Native TLS/SSL-Unterstützung verschlüsselt alle Client-Verbindungen und schützt Sensordaten und Steuerbefehle während der Übertragung über unvertrauenswürdige Netzwerke.
Warum Eclipse Mosquitto auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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