Judge0 CE ist ein quelloffenes Online-Judge-System, das eine einfache HTTP-JSON-API zum Kompilieren und Ausführen von Quellcode in über 60 Programmiersprachen bereitstellt, darunter C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust und Ruby. Jede Einreichung wird in einer vollständig isolierten, ressourcenbeschränkten Sandbox unter Verwendung von Linux-Kernel-Namespaces und cgroups kompiliert und ausgeführt, wodurch außer Kontrolle geratene Prozesse, Speichermangel oder Dateisystem-Ausbrüche verhindert werden.

Das Selbst-Hosting von Judge0 ermöglicht es Ihnen, Code-Bewertungsplattformen, Wettbewerbsprogrammier-Judges oder Bildungstools zu erstellen, ohne auf Ausführungsdienste von Drittanbietern angewiesen zu sein. Sie besitzen die API, kontrollieren Ratenbegrenzungen und speichern alle Einreichungsdaten auf Ihrem eigenen VPS. Die CE-Edition ist kostenlos und MIT-lizenziert, ohne Gebühren pro Ausführung, unabhängig vom Volumen.