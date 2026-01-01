Atomic Server mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Echtzeit-Headless-CMS und Graphdatenbank für kollaborative Wissensdatenbanken und strukturierte Inhalte.
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Was Sie mit Atomic Server erstellen können
Atomic Server ist ein quelloffenes Headless CMS und eine Graphdatenbank, basierend auf Atomic Data, einem strikten RDF-Subset, das jedem Inhalt ein typisiertes Schema und eine stabile URL verleiht. Im Gegensatz zu traditionellen CMS, die undurchsichtige Blobs speichern, speichert Atomic Server strukturierte, verknüpfte Daten, die in Echtzeit über Clients hinweg abgefragt, validiert und synchronisiert werden können.
Das Selbst-Hosting von Atomic Server auf Ihrem eigenen VPS hält Ihren Wissensgraphen, Dokumente und Tabellen unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Anbieterbindung oder Pro-Platz-Gebühren. Integrierte WebSockets streamen Live-Updates an jeden verbundenen Client, was es zu einer starken Grundlage für kollaborative Tools, interne Wikis und benutzerdefinierte Apps macht, die ein strukturiertes Echtzeit-Backend benötigen.
Hauptmerkmale von Atomic Server
Echtzeitsynchronisierung
Integrierte WebSockets übertragen Änderungen sofort an jeden verbundenen Client, sodass kollaboratives Bearbeiten und Live-Dashboards ohne zusätzliche Infrastruktur funktionieren.
Typisierter Wissensgraph
Jede Ressource hat ein Schema und eine eindeutige URL basierend auf Atomic Data, was Ihren Inhalten Validierung, Verknüpfung und Abfragbarkeit verleiht, die flache Dokumentenspeicher nicht erreichen können.
Leistungsstarker Tabellen-Editor
Strukturierte Datensätze in einer tabellenähnlichen Benutzeroberfläche mit typisierten Spalten, Referenzen und Validierung bearbeiten – eine vertraute Oberfläche für nicht-technische Mitwirkende.
Volltextsuche
Integrierte Volltextsuche indiziert jede Ressource automatisch, wodurch große Wissensdatenbanken sofort durchsuchbar werden, ohne eine separate Engine konfigurieren zu müssen.
JS, React, Svelte SDKs
Offizielle Client-Bibliotheken ermöglichen Entwicklern, benutzerdefinierte Frontends und Apps zu erstellen, die Live-Änderungen über eine typisierte API lesen, schreiben und abonnieren können.
Warum Atomic Server auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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