Koel in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Persönlicher Musik-Streaming-Server, der Ihren VPS in einen privaten Cloud-Musik-Player mit einer modernen Weboberfläche verwandelt.
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Was Sie mit Koel erstellen können
Koel ist eine selbst gehostete Musik-Streaming-Anwendung, die Ihnen ein Spotify-ähnliches Hörerlebnis für Ihre eigene Musiksammlung bietet. Basierend auf Laravel und Vue.js, bietet sie reaktionsschnelle Audiowiedergabe, Bibliotheksverwaltung und Wiedergabelistenerstellung vollständig im Browser – auf jedem Gerät, ohne eine App installieren zu müssen.
Im Gegensatz zu Cloud-Streaming-Diensten speichert Koel Ihre Musik auf Ihrem eigenen Server, ohne Abonnements, Inhaltsbeschränkungen und ohne Weitergabe von Daten an Dritte. Laden Sie Dateien direkt über die Weboberfläche hoch oder weisen Sie Koel auf ein bestehendes Musikverzeichnis hin, und es übernimmt automatisch das Parsen von Metadaten, das Abrufen von Album-Covern und die Bibliotheksorganisation.
Hauptmerkmale von Koel
Moderner Web-Player
Die Vue.js Single-Page-Anwendung bietet sofortige Wiedergabe, Warteschlangenverwaltung und Tastenkombinationen von jedem Browser aus, ohne eine native App installieren zu müssen.
Browser-Dateiupload
Fügen Sie Musik zu Ihrer Bibliothek hinzu, indem Sie Dateien in den Browser ziehen – kein SSH-, FTP- oder Kommandozeilenzugriff erforderlich.
Last.fm-Scrobbling
Verbinden Sie Ihr Last.fm-Konto, um jeden Titel, den Sie abspielen, automatisch aufzuzeichnen und eine vollständige Hörhistorie aufzubauen.
Mehrbenutzer-Support
Erstellen Sie Konten für Familie oder Freunde, jeweils mit separaten Wiedergabelisten und Hörverlauf, die alle dieselbe Musikbibliothek teilen.
Playlist-Verwaltung
Erstellen und verwalten Sie Wiedergabelisten manuell oder lassen Sie Koel automatisch „Zuletzt gespielt“- und Favoritenlisten generieren, während Sie hören.
Warum Koel auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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