Koel ist eine selbst gehostete Musik-Streaming-Anwendung, die Ihnen ein Spotify-ähnliches Hörerlebnis für Ihre eigene Musiksammlung bietet. Basierend auf Laravel und Vue.js, bietet sie reaktionsschnelle Audiowiedergabe, Bibliotheksverwaltung und Wiedergabelistenerstellung vollständig im Browser – auf jedem Gerät, ohne eine App installieren zu müssen.

Im Gegensatz zu Cloud-Streaming-Diensten speichert Koel Ihre Musik auf Ihrem eigenen Server, ohne Abonnements, Inhaltsbeschränkungen und ohne Weitergabe von Daten an Dritte. Laden Sie Dateien direkt über die Weboberfläche hoch oder weisen Sie Koel auf ein bestehendes Musikverzeichnis hin, und es übernimmt automatisch das Parsen von Metadaten, das Abrufen von Album-Covern und die Bibliotheksorganisation.