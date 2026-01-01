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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Paperless-ngx erstellen kÃ¶nnen

Paperless-ngx ist ein von der Community gepflegtes Dokumentenmanagementsystem, das physische Unterlagen in ein durchsuchbares, organisiertes digitales Archiv umwandelt. Es verarbeitet gescannte Bilder und PDFs automatisch per OCR, klassifiziert Dokumente und wendet Tags an, sodass jede Rechnung, jeder Vertrag und jede Quittung sofort nach Inhalt auffindbar ist. Gotenberg und Apache Tika verarbeiten Office-Dokumente und komplexe Formate, die von Standard-OCR-Pipelines Ã¼bersehen werden.

Das Selbst-Hosting von Paperless-ngx auf Ihrem VPS bewahrt sensible Finanzunterlagen, VertrÃ¤ge und persÃ¶nliche Dokumente auf Ihrer eigenen Infrastruktur auf â€“ niemals in einer Drittanbieter-Cloud. Dedizierte VPS-Ressourcen gewÃ¤hrleisten eine schnelle OCR-Verarbeitung selbst fÃ¼r groÃŸe Dokumentenstapel, wÃ¤hrend persistente Volumes Ihr gesamtes Archiv und Ihre Datenbank bei Updates und Neustarts schÃ¼tzen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Paperless-ngx

Automatische OCR-Indizierung

Jedes hochgeladene Dokument wird automatisch mit OCR gescannt, sodass sein vollstÃ¤ndiger Text innerhalb von Sekunden nach dem Hochladen indiziert und durchsuchbar ist, unabhÃ¤ngig davon, ob es als PDF oder gescanntes Bild vorliegt.

Intelligente Klassifizierung

Paperless-ngx lernt aus Ihren Organisationsmustern und wendet Tags, Korrespondenten und Dokumententypen automatisch basierend auf dem Inhalt an, wodurch die manuelle Sortierung auf nahezu Null reduziert wird.

Volltextsuche

Durchsuchen Sie den gesamten Inhalt jedes Dokuments in Ihrem Archiv mit erweiterter Filterung nach Datum, Tag, Korrespondent und Dokumenttyp fÃ¼r eine prÃ¤zise Abfrage.

Mehrbenutzerzugriff

Granulare Berechtigungssteuerungen ermÃ¶glichen es mehreren Benutzern, dasselbe Archiv mit rollenbasiertem Zugriff zu teilen, wodurch es gleichermaÃŸen fÃ¼r kleine Teams und Familienhaushalte geeignet ist.

BÃ¼rodokumenten-Support

Die Integration von Gotenberg und Apache Tika verarbeitet Word-, Excel- und andere Office-Formate neben PDFs und Bildern und bietet Ihnen ein einziges Archiv fÃ¼r alle Dokumenttypen.

Warum Paperless-ngx auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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