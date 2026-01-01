JupyterLab als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasierte IDE der nächsten Generation für interaktive Notebooks, Terminals und Code-Editoren in einer einheitlichen Datenwissenschaftsumgebung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit JupyterLab erstellen können
JupyterLab ist der moderne Nachfolger von Jupyter Notebook und bietet eine flexible Multi-Panel-Oberfläche, die interaktive Notebooks, ein Terminal, einen Code-Editor, einen Dateibrowser und Ausgabe-Viewer in einem browserbasierten Arbeitsbereich vereint. Es unterstützt über 40 Sprach-Kernels und lässt sich über ein umfangreiches Erweiterungs-Ökosystem mit Git, Datenbanken und Cloud-Speicher integrieren.
Das Hosten von JupyterLab auf einem VPS bietet Datenwissenschaftlern und Forschenden dedizierte Rechenressourcen ohne Ausführungszeitbeschränkungen, Speicherbegrenzungen und Sitzungsrücksetzungen. Ihre installierten Pakete, konfigurierten Umgebungen und zwischengespeicherten Datensätze bleiben zwischen den Sitzungen erhalten, wodurch der ständige Neuinstallationszyklus entfällt, der bei Cloud-Notebook-Diensten üblich ist.
Hauptmerkmale von JupyterLab
Einheitlicher Arbeitsbereich
Arbeiten Sie gleichzeitig mit Notizbüchern, Terminals, Texteditoren und Dateibrowsern in einer anpassbaren Multi-Panel-Oberfläche — kein Kontextwechsel zwischen den Tools.
Mehrsprachige Kernels
Führen Sie Python, R, Julia und über 40 weitere Sprach-Kernel aus, wechseln Sie innerhalb derselben Sitzung zwischen ihnen, um für jede Aufgabe das beste Werkzeug zu verwenden.
Integriertes Terminal
Installieren Sie Pakete mit pip oder conda, verwalten Sie Git-Repositories und führen Sie Systembefehle direkt aus dem Browser aus, ohne einen separaten SSH-Client.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Teilen Sie Notizbuch-Sitzungen mit Teamkollegen für die gleichzeitige Bearbeitung, um Live-Paar-Analysen und die kollaborative Modellentwicklung zu ermöglichen.
Erweiterungs-Ökosystem
Erweitern Sie JupyterLab mit Git-Integration, Datenbankkonnektoren, Variableninspektoren und Visualisierungstools durch eine wachsende Bibliothek von Community-Erweiterungen.
Warum JupyterLab auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.