Vince Analytics mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzfreundliche, selbst gehostete Webanalyse-Plattform, die Google Analytics nahtlos ersetzt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Vince Analytics
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Vince Analytics erstellen können
Vince Analytics ist ein leichter, selbst gehosteter Webanalyse-Server, der für Einzelpersonen und kleine Teams entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über ihre Besucherdaten wünschen. Er benötigt keine externe Datenbank, wird als einzelne Binärdatei ausgeliefert und speichert alles lokal – was den Betrieb auf jedem VPS ohne komplexe Einrichtung erleichtert.
Vince ist mit den Tracking-Skripten von Plausible Analytics kompatibel, sodass Sie bestehende Websites migrieren können, ohne Ihren Frontend-Code ändern zu müssen. Er erfasst Seitenaufrufe, eindeutige Besucher, Referrer und benutzerdefinierte Ereignisse und bleibt dabei vollständig DSGVO-, CCPA- und PECR-konform – keine Cookies erforderlich.
Hauptmerkmale von Vince Analytics
Keine Cookies erforderlich
Vince verfolgt Besucher ohne Cookies oder persönliche Identifikatoren, wodurch Ihre Website standardmäßig vollständig mit DSGVO, CCPA und PECR konform bleibt.
Plausible-kompatible Skripte
Verwenden Sie dasselbe Tracking-Skript, das für Plausible Analytics verwendet wird, und richten Sie es auf Ihre Vince-Instanz aus — keine Frontend-Änderungen beim Migrieren erforderlich.
Keine externen Abhängigkeiten
Die gesamte Plattform wird als einzelne Binärdatei mit einer eingebetteten Datenbank ausgeliefert, sodass nichts Zusätzliches nebenher installiert, konfiguriert oder gewartet werden muss.
Unbegrenzte Websites und Veranstaltungen
Fügen Sie so viele Websites hinzu, wie Ihre VPS-Ressourcen zulassen, und sammeln Sie so viele Ereignisse, wie Sie benötigen – es gibt keine künstlichen planbasierten Beschränkungen.
Öffentliche und geteilte Dashboards
Teilen Sie Analyse-Dashboards öffentlich oder über eindeutige passwortgeschützte Links, um Stakeholdern Zugriff zu gewähren, ohne Ihr Administratorkonto preiszugeben.
Warum Vince Analytics auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.