Vince Analytics ist ein leichter, selbst gehosteter Webanalyse-Server, der für Einzelpersonen und kleine Teams entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über ihre Besucherdaten wünschen. Er benötigt keine externe Datenbank, wird als einzelne Binärdatei ausgeliefert und speichert alles lokal – was den Betrieb auf jedem VPS ohne komplexe Einrichtung erleichtert.

Vince ist mit den Tracking-Skripten von Plausible Analytics kompatibel, sodass Sie bestehende Websites migrieren können, ohne Ihren Frontend-Code ändern zu müssen. Er erfasst Seitenaufrufe, eindeutige Besucher, Referrer und benutzerdefinierte Ereignisse und bleibt dabei vollständig DSGVO-, CCPA- und PECR-konform – keine Cookies erforderlich.