Syncthing ist ein dezentrales Dateisynchronisierungstool, das Dateien kontinuierlich zwischen Ihren Geräten synchronisiert, ohne einen zentralen Server. Alle Daten bleiben auf Ihren Geräten und werden mit TLS-Verschlüsselung und perfekter Vorwärtsgeheimhaltung übertragen – kein Cloud-Vermittler, kein Konto erforderlich.

Durch das Selbst-Hosting von Syncthing auf einem VPS wird ein persistenter Synchronisierungsknoten erstellt, der rund um die Uhr online bleibt, wodurch sichergestellt wird, dass alle Ihre Geräte auf dem neuesten Stand bleiben, selbst wenn einige offline sind. Mit Unterstützung für Ordnerversionierung, Konfliktbehandlung und plattformübergreifende Clients ist Syncthing die datenschutzorientierte Alternative zu Dropbox und Google Drive.