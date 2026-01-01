Shadowbroker ist eine quelloffene OSINT-Geodaten-Intelligence-Plattform, die über 60 globale Echtzeit-Datenfeeds in einer einzigen interaktiven Kartenoberfläche zusammenführt. Sie vereint Positionen von Privat- und Geschäftsflugzeugen, Bewegungen von Seeschiffen, aktive Satellitenüberflüge, Konfliktzonen, GPS-Störereignisse, seismische Aktivitäten, CCTV-Kameras und Mesh-Funknetzwerke – öffentlich verfügbare Daten, die selten an einem Ort zusammengeführt werden. Eine optionale KI-Agenten-Schicht ermöglicht es Ihnen, ein Sprachmodell anzuschließen, um Feeds zu analysieren und Korrelationen aufzudecken, die beim Betrachten einzelner Datenschichten nicht sichtbar sind.

Das Selbst-Hosting von Shadowbroker auf einem VPS bietet Ihrem Team ein persistentes, gemeinsames Intelligence-Dashboard ohne Nutzungsanalysen, ohne Datenweitergabe an Dritte und mit voller Kontrolle darüber, welche Feeds und API-Integrationen aktiviert sind.