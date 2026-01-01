Shadowbroker mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Echtzeit-OSINT-Plattform, die über 60 globale Echtzeit-Informationsquellen — Flugzeuge, Schiffe, Satelliten und mehr — auf einer einzigen Karte zusammenführt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Shadowbroker erstellen können
Shadowbroker ist eine quelloffene OSINT-Geodaten-Intelligence-Plattform, die über 60 globale Echtzeit-Datenfeeds in einer einzigen interaktiven Kartenoberfläche zusammenführt. Sie vereint Positionen von Privat- und Geschäftsflugzeugen, Bewegungen von Seeschiffen, aktive Satellitenüberflüge, Konfliktzonen, GPS-Störereignisse, seismische Aktivitäten, CCTV-Kameras und Mesh-Funknetzwerke – öffentlich verfügbare Daten, die selten an einem Ort zusammengeführt werden. Eine optionale KI-Agenten-Schicht ermöglicht es Ihnen, ein Sprachmodell anzuschließen, um Feeds zu analysieren und Korrelationen aufzudecken, die beim Betrachten einzelner Datenschichten nicht sichtbar sind.
Das Selbst-Hosting von Shadowbroker auf einem VPS bietet Ihrem Team ein persistentes, gemeinsames Intelligence-Dashboard ohne Nutzungsanalysen, ohne Datenweitergabe an Dritte und mit voller Kontrolle darüber, welche Feeds und API-Integrationen aktiviert sind.
Hauptmerkmale von Shadowbroker
Über 60 Live-Daten-Feeds
Fassen Sie Flugzeugpositionen, Seeschiffe, Satellitenüberflüge, Konfliktzonen, GPS-Störereignisse und seismische Daten aus über 60 Quellen zusammen, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.
Flugzeug- & Schiffsverfolgung
Überwachen Sie Privatjets, kommerzielle Flüge und Seeschiffe in Echtzeit mithilfe von OpenSky OAuth2- und AIS-Stream-Integrationen für globale Abdeckung.
KI-Agenten-Ebene
Verbinden Sie ein Sprachmodell, um Live-Feeds zu analysieren und bisher ungesehene Korrelationen über geospatiale Datenebenen hinweg automatisch aufzudecken.
Konflikt- & Bedrohungsüberlagerungen
Visualisieren Sie aktive Konfliktzonen, GPS-Störereignisse, Waldbrandfronten und Notfallwarnungen auf derselben Karte wie Flug- und Schiffsverkehr.
Selbstgehostete Intelligenz
Bewahren Sie alle Intelligenzdaten auf Ihrem eigenen VPS auf, ohne SaaS-Abonnements, ohne Nutzungsanalysen und ohne dass Drittanbieterplattformen Ihre Anfragen empfangen.
Warum Shadowbroker auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.