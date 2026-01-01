Cloudflared mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Cloudflare Tunnel-Daemon zum sicheren Bereitstellen von Diensten im Internet ohne Firewall-Portöffnung.
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Was Sie damit bauen können Cloudflared
Cloudflared ist der Client-Daemon für Cloudflare Tunnel, der ausgehende, verschlüsselte Verbindungen von Ihrem VPS zum Edge-Netzwerk von Cloudflare herstellt. Indem der gesamte Datenverkehr über Cloudflare geleitet wird, bevor er Ihren Ursprung erreicht, erhalten Sie einen integrierten DDoS-Schutz und WAF-Abdeckung, ohne jemals eingehende Firewall-Ports öffnen oder die IP-Adresse Ihres Servers preisgeben zu müssen.
Das Selbst-Hosting des Cloudflared-Daemons auf einem VPS bietet einen stabilen, ständig aktiven Tunnel, der nicht den Zuverlässigkeitsbeschränkungen von Heim-Internetverbindungen unterliegt. Ihre Cloudflare-Tokens und Tunnel-Konfiguration werden auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur gespeichert, und die enthaltene Web-Benutzeroberfläche macht die Ersteinrichtung und die laufende Verwaltung ohne Verwendung der Befehlszeile unkompliziert.
Hauptmerkmale von Cloudflared
Keine eingehenden Ports erforderlich
Alle Verbindungen gehen von Ihrem Server aus, wodurch Sie keine Firewall-Regeln öffnen oder NAT-Portweiterleitung konfigurieren müssen.
Ursprungs-IP-Schutz
Der Traffic erreicht Ihren Server nur über Cloudflare, wodurch Ihre VPS-IP vor Scannern und direkten Angriffsversuchen verborgen bleibt.
Integrierter DDoS-Schutz
Cloudflare absorbiert volumetrische Angriffe am Edge, bevor jeglicher Traffic Ihren Origin-Server erreicht.
Zero Trust Integration
Koppeln Sie Tunnel mit Cloudflare Access, um identitätsbasierte Authentifizierung für jeden internen Dienst ohne VPN durchzusetzen.
Webbasierte Konfiguration
Verwalten Sie Tunnel-Tokens und Routen über eine integrierte Weboberfläche, ohne die Kommandozeile nutzen zu müssen.
Warum Cloudflared auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.