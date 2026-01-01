Phoenix mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source KI-Beobachtungsplattform zum Tracing, Evaluieren und Monitoring von LLM-Anwendungen und KI-Agenten in der Produktion.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Phoenix erstellen können
Phoenix ist eine Open-Source-KI-Observability-Plattform, die von Arize AI für Teams entwickelt wurde, die Anwendungen mit großen Sprachmodellen, Agenten und Retrieval-Pipelines entwickeln. Sie erfasst jede von Ihrer Anwendung erzeugte Spur durch standardmäßige OpenTelemetry-Instrumentierung und zeigt Latenz, Token-Nutzung und Antwortqualität auf, damit Ingenieure Regressionen erkennen können, bevor sie Kunden erreichen. Mit sofort einsatzbereiten Integrationen für LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic und die meisten anderen KI-Frameworks fügt sich Phoenix ohne Code-Neuschreibungen in bestehende Pipelines ein.
Das Selbst-Hosting von Phoenix auf Ihrem eigenen VPS hält Prompts, Modellausgaben und Retrieval-Kontext auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Es fallen keine Gebühren pro Spur oder Datenresidenz-Einschränkungen an – speichern Sie so viele Telemetriedaten, wie Ihre Festplatte zulässt.
Hauptmerkmale von Phoenix
OpenTelemetry Tracing
Erfassen Sie den vollständigen Ausführungsbaum jedes LLM-Aufrufs, Werkzeugaufrufs und Abrufschritts unter Verwendung des Standard-OTLP-Protokolls.
Evaluierungsrahmen
Führen Sie LLM-als-Richter und codebasierte Evaluatoren über Datensätze hinweg aus, um die Antwortqualität zu bewerten und Regressionen vor der Bereitstellung zu erkennen.
Prompt-Spielplatz
Prompts nebeneinander über Modelle und Parameter hinweg iterieren, ohne den Anwendungscode anzupassen oder neu bereitzustellen.
Framework-Integrationen
Instrumentierung zum direkten Einbinden für LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock und Vertex AI.
Dataset-Experimente
Erstellen Sie Datensätze aus Produktions-Traces und spielen Sie diese erneut gegen neue Prompt- oder Modellversionen ab, um Ausgaben zu vergleichen.
Einbettungsanalyse
Überprüfen Sie die Abrufqualität mit Embedding-Visualisierungen, die Drift, Cluster und Ergebnisse mit geringer Relevanz aufzeigen.
Warum Phoenix auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.