tinyMediaManager als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
PlattformÃ¼bergreifender Medienmanager zum Organisieren von Filmen und Fernsehsendungen, Abrufen von Metadaten und Generieren von NFO-Dateien fÃ¼r Mediencenter.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit tinyMediaManager erstellen kÃ¶nnen
tinyMediaManager ist ein selbst gehosteter Medienmanager, der Ihre Film- und TV-Show-Sammlungen organisiert, indem er umfangreiche Metadaten, Artworks und Bewertungen von TheMovieDB, TheTVDB und Fanart.tv abruft. Er benennt Dateien gemÃ¤ÃŸ konfigurierbaren Vorlagen um, generiert NFO-Dateien, die mit Kodi, Emby, Jellyfin, Plex und MediaPortal kompatibel sind, und handhabt komplexe Multi-Disc- und Multi-Episode-Strukturen automatisch.
Als grafische Desktop-Umgebung, die Ã¼ber noVNC zugÃ¤nglich ist, lÃ¤uft er vollstÃ¤ndig in Ihrem Browser auf Port 4000 ohne jegliche Client-Software. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre gesamte Medienbibliothek remote organisiert und gewartet werden kann, wobei alle Metadaten lokal unter Ihrer Kontrolle gespeichert werden.
Hauptmerkmale von tinyMediaManager
Metadaten-Abruf
Ruft umfangreiche Metadaten, Coverbilder, Trailer und Bewertungen von TheMovieDB, TheTVDB und Fanart.tv fÃ¼r Filme und Serien ab.
NFO-Datei-Generierung
Erstellt NFO-Dateien in dem von Kodi, Emby, Jellyfin, Plex und MediaPortal erwarteten Format, wodurch Ihr Mediencenter immer synchron bleibt.
Automatische Dateiumbenennung
Benennt und reorganisiert Ihre Mediendateien und Ordner nach vollstÃ¤ndig konfigurierbaren Vorlagen, basierend auf abgerufenen Metadaten.
Support fÃ¼r TV-Sendungen
Erkennt und organisiert mehrstaffelige, mehrepisodige Strukturen, einschlieÃŸlich Specials, geteilter Episoden und alternativer Namenskonventionen.
Browserbasierter Desktop
LÃ¤uft als vollstÃ¤ndige Desktop-Umgebung, zugÃ¤nglich Ã¼ber noVNC in jedem Browser â€” kein VNC-Client oder lokale Installation erforderlich.
Warum tinyMediaManager auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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