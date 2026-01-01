DSpace als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Institutionelles Repositorium zur Bewahrung und zum Teilen von akademischer Forschung, Abschlussarbeiten und digitalen Sammlungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit DSpace erstellen kÃ¶nnen
DSpace ist die weltweit am hÃ¤ufigsten genutzte Open-Source-Repository-Plattform, die mehr als 2.000 institutionelle Repositories an UniversitÃ¤ten, Bibliotheken, Museen und Forschungseinrichtungen betreibt. Es erfasst, organisiert und bewahrt digitale Materialien jeglichen Formats â€“ Artikel, Abschlussarbeiten, DatensÃ¤tze, Bilder und Audio â€“ mit umfangreichen Dublin Core Metadaten und persistenten Handle-Identifikatoren fÃ¼r eine dauerhafte ZitierfÃ¤higkeit.
Das Selbst-Hosting von DSpace auf Ihrem eigenen VPS behÃ¤lt die volle Kontrolle Ã¼ber wissenschaftliche Inhalte, Aufbewahrungsrichtlinien und Zugriffsregeln im Haus. Die gebÃ¼ndelte REST-API, die Angular-OberflÃ¤che, die Solr-Discovery-Schicht und der OAI-PMH-Endpunkt bieten Institutionen einen vollstÃ¤ndigen Repository-Stack ohne wiederkehrende SaaS-GebÃ¼hren oder Anbieterbindung.
Hauptmerkmale von DSpace
Artikelversionierung
Verfolgen Sie mehrere Versionen von Artikeln, DatensÃ¤tzen und Dissertationen, damit Forscher Einreichungen aktualisieren kÃ¶nnen, ohne den Zitierverlauf zu verlieren.
OAI-PMH Harvesting
Integrierter OAI-PMH-Endpunkt stellt Metadaten fÃ¼r Google Scholar, BASE und andere Aggregatoren zur globalen Auffindbarkeit bereit.
Persistente IDs verwalten
Jedes Element erhÃ¤lt einen permanenten Handle.net-Identifikator, damit Links URL-Ã„nderungen und institutionelles Rebranding Ã¼berleben.
Solr-gestÃ¼tzte Suche
Dediziertes Solr-Backend bietet facettenreiche Navigation, Volltextsuche und Nutzungsstatistiken fÃ¼r Millionen von Elementen.
Konfigurierbare Workflows
Sammlungsbezogene Einreichungs-Workflows mit redaktionellen ÃœberprÃ¼fungsschritten passen sich an die Richtlinien von FakultÃ¤ten, Bibliotheken und Abteilungen an.
COAR Notify bereit
Native UnterstÃ¼tzung fÃ¼r COAR Notify-Protokolle verbindet Ihr Repository mit dem aufkommenden Ã–kosystem fÃ¼r offene Peer-Reviews.
Warum DSpace auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.