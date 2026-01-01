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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OTOBO erstellen können

OTOBO ist eine vollständig quelloffene, webbasierte Ticketing- und Service-Management-Plattform, die 2019 von der ((OTRS)) Community Edition abgespalten wurde. Sie bietet IT-Helpdesk-Funktionen auf Unternehmensniveau – Ticketwarteschlangen, SLA-Verfolgung, eine integrierte FAQ/Wissensdatenbank, ITSM-Workflows und eine CMDB – ohne Lizenzgebühren oder Anbieterbindung. OTOBO unterstützt die Mehrkanal-Kommunikation per E-Mail, Telefon und Webformularen und wird mit einer regelbasierten Automatisierungs-Engine geliefert, die Routing, Eskalationen und Benachrichtigungen standardmässig übernimmt.

Das Selbst-Hosting von OTOBO auf Ihrem eigenen VPS stellt alle Ticketdaten, Kundendatensätze und SLA-Berichte unter Ihre Kontrolle. Diese Vorlage stellt den vollständigen Produktions-Stack bereit: die OTOBO-Webanwendung und den Hintergrund-Daemon, MariaDB für die persistente Speicherung, einen dedizierten Elasticsearch-Knoten für die schnelle Volltextsuche über alle Tickets hinweg und Redis für Session-Caching und Performance.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von OTOBO

Omnichannel-Ticketing

Empfangen und verwalten Sie Tickets von E-Mail, Webformularen und Telefon in einer einheitlichen Warteschlange mit vollständiger Prüfhistorie und verschachtelten Konversationen.

SLA und Eskalation

Legen Sie Reaktions- und Lösungsziele pro Warteschlange oder Kunde fest, mit automatischen Eskalationsregeln und Agentenbenachrichtigungen bei näher rückenden Fristen.

Integrierte Wissensdatenbank

Veröffentlichen Sie FAQ-Artikel für externe Kunden und interne Agenten gleichermaßen, wodurch wiederholte Tickets reduziert und die Erstkontaktlösung beschleunigt werden.

Leistungsstarke Automatisierung

Nutzen Sie die integrierten PostMaster-Filter, Ticket-Trigger und Scheduler-Jobs, um Tickets automatisch weiterzuleiten, zu beantworten und zu schließen, ohne manuelles Eingreifen.

ITSM und CMDB

Erweitern Sie OTOBO mit dem ITSM-Modul, um Konfigurationselemente, Änderungsanfragen und Servicekataloge in einer strukturierten CMDB zu verwalten.

Volltextsuche

Die Elasticsearch-Integration ermöglicht eine sofortige Suche über Millionen von Tickets, Notizen und Anhängen hinweg und hält die Reaktionszeiten der Agenten in jeder Größenordnung schnell.

Warum OTOBO auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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