VueTorrent ist ein Open-Source-Web-UI-Ersatz für qBittorrent, der mit Vue 3 und Vuetify von einer aktiven Community von Mitwirkenden entwickelt wurde. Er ersetzt die veraltete Standard-qBittorrent-Oberfläche durch eine schnelle, reaktionsschnelle Single-Page-Anwendung, die sich sowohl auf Desktop-Browsern als auch auf mobilen Geräten nativ anfühlt, einschließlich der Installation als Progressive Web App.

Diese Bereitstellung bündelt VueTorrent mit dem LinuxServer qBittorrent-Image über einen offiziell unterstützten Docker-Mod, sodass ein einziger Container sowohl die BitTorrent-Engine als auch die moderne Oberfläche liefert. Das Selbst-Hosting auf einem VPS ermöglicht Always-on-Seeding, Rechenzentrumsbandbreite und volle Kompatibilität mit dem arr-Automatisierungsstack über die Standard-qBittorrent WebAPI.