VueTorrent mit einem Klick installieren.
Moderne Vue.js Web-UI für qBittorrent mit einem ausgefeilten, mobilfreundlichen Design und umfangreichen Funktionen zur Torrent-Verwaltung.
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Was Sie mit VueTorrent erstellen können
VueTorrent ist ein Open-Source-Web-UI-Ersatz für qBittorrent, der mit Vue 3 und Vuetify von einer aktiven Community von Mitwirkenden entwickelt wurde. Er ersetzt die veraltete Standard-qBittorrent-Oberfläche durch eine schnelle, reaktionsschnelle Single-Page-Anwendung, die sich sowohl auf Desktop-Browsern als auch auf mobilen Geräten nativ anfühlt, einschließlich der Installation als Progressive Web App.
Diese Bereitstellung bündelt VueTorrent mit dem LinuxServer qBittorrent-Image über einen offiziell unterstützten Docker-Mod, sodass ein einziger Container sowohl die BitTorrent-Engine als auch die moderne Oberfläche liefert. Das Selbst-Hosting auf einem VPS ermöglicht Always-on-Seeding, Rechenzentrumsbandbreite und volle Kompatibilität mit dem arr-Automatisierungsstack über die Standard-qBittorrent WebAPI.
Hauptmerkmale von VueTorrent
Vue 3 Weboberfläche
Eine auf Vue 3 und Vuetify basierende Single-Page-Oberfläche ersetzt die veraltete Standard-qBittorrent-Benutzeroberfläche durch reibungslose Navigation und Live-Updates.
Mobil und PWA-bereit
Responsives Layout funktioniert auf Telefonen und Tablets und kann als Progressive Web App für ein natives Nutzungserlebnis installiert werden.
Helle und dunkle Designs
Integrierte helle und dunkle Designs mit konfigurierbaren Dashboard-Spalten ermöglichen es Ihnen, die auf einen Blick sichtbaren Torrent-Eigenschaften anzupassen.
Tastenkombinationen
Erstklassige Tastenkombinationen, einschließlich Mehrfachauswahl, Suchfokus und Schließen von Dialogen, beschleunigen die tägliche Torrent-Verwaltung.
Volle qBittorrent API
Verwendet die standardmäßige qBittorrent WebAPI, sodass Sonarr, Radarr, Lidarr und andere Arr-Tools ohne zusätzliche Konfiguration funktionieren.
Gebündeltes Backend
Wird als Docker-Mod auf Basis von LinuxServer qBittorrent ausgeliefert, sodass ein einziger Container sowohl die Torrent-Engine als auch die moderne Benutzeroberfläche bereitstellt.
Warum VueTorrent auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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