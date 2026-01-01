PocketBase vereint eine Echtzeit-SQLite-Datenbank, Benutzerauthentifizierung (E-Mail/Passwort und OAuth2), Dateispeicher und ein Admin-Dashboard in einem einzigen Go-Binary. Es generiert automatisch REST- und WebSocket-APIs für jede Sammlung, die Sie erstellen, sodass Sie in wenigen Minuten von Null zu einem funktionierenden Backend gelangen können, ohne separate Dienste aufsetzen zu müssen.

Wenn Sie PocketBase auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, bleiben alle Benutzerdaten und Anwendungsaufzeichnungen unter Ihrer Kontrolle, es entfallen Cloud-BaaS-Gebühren pro Anfrage, und Sie erhalten einen persistenten, stets verfügbaren Server mit vorhersehbaren Kosten, wenn Ihre App skaliert.