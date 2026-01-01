PocketBase in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Backend in einer einzigen ausführbaren Datei – Echtzeitdatenbank, Authentifizierung, Dateispeicher und Admin-Benutzeroberfläche sind sofort einsatzbereit enthalten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit PocketBase erstellen können
PocketBase vereint eine Echtzeit-SQLite-Datenbank, Benutzerauthentifizierung (E-Mail/Passwort und OAuth2), Dateispeicher und ein Admin-Dashboard in einem einzigen Go-Binary. Es generiert automatisch REST- und WebSocket-APIs für jede Sammlung, die Sie erstellen, sodass Sie in wenigen Minuten von Null zu einem funktionierenden Backend gelangen können, ohne separate Dienste aufsetzen zu müssen.
Wenn Sie PocketBase auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, bleiben alle Benutzerdaten und Anwendungsaufzeichnungen unter Ihrer Kontrolle, es entfallen Cloud-BaaS-Gebühren pro Anfrage, und Sie erhalten einen persistenten, stets verfügbaren Server mit vorhersehbaren Kosten, wenn Ihre App skaliert.
Hauptmerkmale von PocketBase
Echtzeitdatenbank
SQLite-gestützte Sammlungen mit automatischen REST- und WebSocket-APIs ermöglichen es Ihnen, Live-Datenänderungen zu abonnieren, ohne eine einzige Zeile Backend-Code schreiben zu müssen.
Integrierte Authentifizierung
E-Mail-/Passwort-Registrierung und OAuth2-Anbieter (Google, GitHub und weitere) sind vorkonfiguriert, wodurch die Notwendigkeit eines separaten Identitätsdienstes entfällt.
Dateispeicher
Dateien direkt über PocketBase hochladen und bereitstellen, mit automatischer Bildgrößenanpassung, oder einen S3-kompatiblen Bucket für skalierbaren externen Speicher verbinden.
Admin-Dashboard
Eine integrierte Web-Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, Sammlungen zu verwalten, Datensätze zu durchsuchen, Authentifizierungsanbieter zu konfigurieren und Aktivitäten zu überwachen, ohne Datenbankabfragen schreiben zu müssen.
JavaScript Hooks
Fügen Sie benutzerdefinierte Validierung, Geschäftslogik und API-Routenerweiterungen mit JavaScript hinzu — keine Neukompilierung erforderlich, Änderungen werden sofort angewendet.
Warum PocketBase auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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