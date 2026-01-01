Flipt als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Feature-Flag-Management-Plattform mit Git-nativer Speicherung und erweiterten Targeting-Funktionen.
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Was Sie mit Flipt erstellen können
Flipt ist eine Open-Source-Plattform für das Feature-Flag-Management, die Entwicklungsteams die vollständige Kontrolle über ihren Release-Prozess gibt. Sie ermöglicht es Ihnen, Flag-Konfigurationen zusammen mit Ihrem Code in Git-Repositories zu speichern und sich in die Code-Review-Workflows zu integrieren, die Ihr Team bereits verwendet. Die Weboberfläche macht das Erstellen von Flags, das Definieren von Benutzersegmenten und das Konfigurieren von prozentbasierten Rollouts für jedes Teammitglied zugänglich, ohne Codeänderungen oder erneute Bereitstellungen zu erfordern.
Das Selbst-Hosten von Flipt auf Ihrem VPS hält sensible Feature-Flag-Logik und Benutzer-Targeting-Daten vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur, gewährleistet die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und eliminiert die Anbieterbindung. Sie erhalten die gleichen Funktionen wie kommerzielle Feature-Flag-Dienste zu einem Bruchteil der Kosten.
Hauptmerkmale von Flipt
Git-Nativer Speicher
Speichern Sie Feature-Flag-Konfigurationen in Ihren Git-Repositories, was Ihnen Versionskontrolle, Code-Reviews und eine Audit-Historie für jede Änderung bietet.
Erweitertes Targeting
Benutzersegmente mit benutzerdefinierten Attributen definieren, um Funktionen an bestimmte Kohorten vor einer vollständigen Veröffentlichung auszurollen.
Prozentuale Rollouts
Stellen Sie Funktionen schrittweise für einen Prozentsatz der Benutzer bereit, um Risiken zu reduzieren und datengesteuerte Entscheidungen vor der vollständigen Bereitstellung zu ermöglichen.
REST & gRPC APIs
Umfassende APIs und Client-SDKs für gängige Sprachen ermöglichen jeder Anwendung, Flags mit minimaler Latenz zu bewerten.
Mehrumgebungsunterstützung
Verwalten Sie separate Flag-Konfigurationen für Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebungen von einer einzigen Instanz aus.
Warum Flipt auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.