Kodi als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Headless Kodi-Medienbibliotheksserver zum Zentralisieren und Teilen Ihrer Mediendatenbank über mehrere Kodi-Instanzen hinweg.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Kodi
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kodi erstellen können
Diese Headless-Kodi-Bereitstellung betreibt einen persistenten Medienbibliotheksserver ohne Bildschirm, der es mehreren Kodi-Clients in Ihrem Netzwerk ermöglicht, eine einzige zentralisierte MariaDB-gestützte Datenbank zu teilen. Anstatt dass jede Kodi-Instanz ihre eigene separate Bibliothek verwaltet, verbinden sich alle Clients mit der gemeinsamen Datenbank für eine einheitliche Wiedergabehistorie, Bewertungen und Metadaten. Eine integrierte Weboberfläche ermöglicht es Ihnen, Medienquellen zu verwalten, Bibliotheks-Scans auszulösen und Add-ons von jedem Browser aus zu installieren.
Das Selbst-Hosting auf einem VPS macht Ihre gemeinsame Kodi-Bibliothek für jeden Client in Ihrem Netzwerk immer verfügbar, unabhängig davon, ob eine andere Maschine läuft. Verbinden Sie Ihre anderen Kodi-Installationen mit den Datenbank- und Weboberflächen-Ports der Bereitstellung, um Ihre Bibliothek zu teilen.
Hauptmerkmale von Kodi
Zentrale Medienbibliothek
Hosten Sie eine gemeinsame MariaDB-gestützte Mediendatenbank, mit der sich alle Ihre Kodi-Clients verbinden, wodurch doppelte Bibliotheken eliminiert werden und der Wiedergabeverlauf synchronisiert bleibt.
Browserbasiertes Management
Medienquellen konfigurieren, nach neuen Inhalten suchen und Add-ons über die Kodi-Weboberfläche verwalten, ohne einen physischen Bildschirm zu benötigen.
Vereinheitlichter Wiedergabeverlauf
Alle verbundenen Kodi-Clients teilen den gleichen Wiedergabefortschritt, Bewertungen und Metadaten, sodass Sie Inhalte von jedem Gerät aus fortsetzen können.
Bibliotheksserver mit maximaler Zuverlässigkeit
Der Betrieb auf einem VPS hält Ihren Bibliotheksserver rund um die Uhr verfügbar, auch wenn Personal Computer oder Mediaplayer ausgeschaltet sind.
Add-on Verwaltung
Installieren und verwalten Sie Kodi-Add-ons remote über die Weboberfläche, wodurch die Funktionalität erweitert wird, ohne direkten Zugriff auf den Container zu benötigen.
Warum Kodi auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.