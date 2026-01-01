Bis zu 69% Rabatt für Thruk

Thruk mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Multi-Backend-Überwachungs-Webinterface für Naemon, Nagios, Icinga und Shinken, das auf der Livestatus API basiert.

Starten Sie Ihre Anwendung sofort
Kostenlose automatische wöchentliche Datensicherung
KI-verwalteter VPS
CHF5.09/Mon.
Plan auswählen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Thruk mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Wählen Sie einen VPS-Plan für Thruk

69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 11.19/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
63% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 13.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 25.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 46.49/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 11.19/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
63% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 13.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 25.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 46.49/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain für 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Thruk erstellen können

Thruk ist eine funktionsreiche, unabhängige Überwachungs-Weboberfläche, die auf der Livestatus API basiert. Es ersetzt das veraltete Nagios CGI durch eine schnelle, moderne Benutzeroberfläche und fügt Funktionen hinzu, die das Kern-Nagios nie hatte – paginierte Ansichten über Millionen von Diensten, mobilfreundliche Dashboards, Geschäftsprozesse, SLA-Berichte und eine leistungsstarke REST-API.

Wenn Sie Thruk auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, können Sie jedes Naemon-, Nagios-, Icinga- und Shinken-Backend hinter einer einzigen Oberfläche konsolidieren. Diese Vorlage liefert die OMD Labs-Distribution, sodass Sie auch einen abfragebereiten Naemon-Core, RRD-Performance-Graphen und das gesamte Thruk-Add-on-Ökosystem ohne manuelle Kompilierung erhalten.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Thruk

Multi-Backend-Unterstützung

Naemon-, Nagios-, Icinga- und Shinken-Instanzen gleichzeitig abfragen und sie als eine einheitliche Statusansicht darstellen.

Gebündelter Naemon-Kern

Wird mit einem funktionierenden Naemon-Backend, RRD-Performance-Graphen und Apache geliefert, sodass die Web-Benutzeroberfläche ab dem ersten Start Live-Daten hat.

Geschäftsprozesse

Fassen Sie Hunderte von Low-Level-Prüfungen zu logischen Geschäftsdiensten zusammen, die tatsächliche Auswirkungen aufzeigen, anstatt nur rohes Host-Rauschen zu liefern.

SLA-Reporting

Generieren Sie Verfügbarkeits-, Ausfall- und SLA-Berichte im PDF- oder Excel-Format direkt über die Weboberfläche, ohne externe Berichtstools.

REST API

Automatisieren Sie Dashboards, Ausfallzeiten und Bestätigungen über eine dokumentierte REST-API, die jede UI-Funktionalität widerspiegelt.

Mobilfreundliche UI

Responsive Dashboards und ein spezielles mobiles Design ermöglichen es Bedienern, Vorfälle im Bereitschaftsdienst von einem Telefon oder Tablet aus zu bewerten.

Warum Thruk auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal starten. Global wachsen.

Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
Loslegen
Lokal starten. Global wachsen.

Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Details finden Sie in unseren Rückerstattungsrichtlinien.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma ist ein schönes, selbst gehostetes Überwachungstool

Bereitstellen
Alerta

Alerta

Open-Source-Alarmmanagement-Plattform zur Konsolidierung von Überwachungsalarmen

Bereitstellen
Apache Druid

Apache Druid

Echtzeit-Analyse-Datenbank für OLAP-Abfragen im Sub-Sekundenbereich auf Streaming-Ereignisdaten

Bereitstellen
Alle Anwendungen ansehen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.