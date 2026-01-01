Thruk mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Multi-Backend-Überwachungs-Webinterface für Naemon, Nagios, Icinga und Shinken, das auf der Livestatus API basiert.
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Was Sie mit Thruk erstellen können
Thruk ist eine funktionsreiche, unabhängige Überwachungs-Weboberfläche, die auf der Livestatus API basiert. Es ersetzt das veraltete Nagios CGI durch eine schnelle, moderne Benutzeroberfläche und fügt Funktionen hinzu, die das Kern-Nagios nie hatte – paginierte Ansichten über Millionen von Diensten, mobilfreundliche Dashboards, Geschäftsprozesse, SLA-Berichte und eine leistungsstarke REST-API.
Wenn Sie Thruk auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, können Sie jedes Naemon-, Nagios-, Icinga- und Shinken-Backend hinter einer einzigen Oberfläche konsolidieren. Diese Vorlage liefert die OMD Labs-Distribution, sodass Sie auch einen abfragebereiten Naemon-Core, RRD-Performance-Graphen und das gesamte Thruk-Add-on-Ökosystem ohne manuelle Kompilierung erhalten.
Hauptmerkmale von Thruk
Multi-Backend-Unterstützung
Naemon-, Nagios-, Icinga- und Shinken-Instanzen gleichzeitig abfragen und sie als eine einheitliche Statusansicht darstellen.
Gebündelter Naemon-Kern
Wird mit einem funktionierenden Naemon-Backend, RRD-Performance-Graphen und Apache geliefert, sodass die Web-Benutzeroberfläche ab dem ersten Start Live-Daten hat.
Geschäftsprozesse
Fassen Sie Hunderte von Low-Level-Prüfungen zu logischen Geschäftsdiensten zusammen, die tatsächliche Auswirkungen aufzeigen, anstatt nur rohes Host-Rauschen zu liefern.
SLA-Reporting
Generieren Sie Verfügbarkeits-, Ausfall- und SLA-Berichte im PDF- oder Excel-Format direkt über die Weboberfläche, ohne externe Berichtstools.
REST API
Automatisieren Sie Dashboards, Ausfallzeiten und Bestätigungen über eine dokumentierte REST-API, die jede UI-Funktionalität widerspiegelt.
Mobilfreundliche UI
Responsive Dashboards und ein spezielles mobiles Design ermöglichen es Bedienern, Vorfälle im Bereitschaftsdienst von einem Telefon oder Tablet aus zu bewerten.
Warum Thruk auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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