Thruk ist eine funktionsreiche, unabhängige Überwachungs-Weboberfläche, die auf der Livestatus API basiert. Es ersetzt das veraltete Nagios CGI durch eine schnelle, moderne Benutzeroberfläche und fügt Funktionen hinzu, die das Kern-Nagios nie hatte – paginierte Ansichten über Millionen von Diensten, mobilfreundliche Dashboards, Geschäftsprozesse, SLA-Berichte und eine leistungsstarke REST-API.

Wenn Sie Thruk auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, können Sie jedes Naemon-, Nagios-, Icinga- und Shinken-Backend hinter einer einzigen Oberfläche konsolidieren. Diese Vorlage liefert die OMD Labs-Distribution, sodass Sie auch einen abfragebereiten Naemon-Core, RRD-Performance-Graphen und das gesamte Thruk-Add-on-Ökosystem ohne manuelle Kompilierung erhalten.