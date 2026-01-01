Woodpecker CI ist ein leichtgewichtiger Community-Fork von Drone CI, der eine unkomplizierte Plattform fÃ¼r Continuous Integration und Delivery bietet. Pipelines werden als einfache YAML-Dateien in Ihren Repositories definiert, und Woodpecker fÃ¼hrt sie automatisch bei Push-, Pull-Request- oder Tag-Ereignissen Ã¼ber eine GitHub OAuth-Integration aus.

Das Selbst-Hosting von Woodpecker CI auf einem VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre Build-Infrastruktur ohne minutengenaue Abrechnung oder SitzplatzbeschrÃ¤nkungen. Hinweis: Erstellen Sie vor der Bereitstellung eine GitHub OAuth-App, deren Callback-URL auf die URL Ihrer Woodpecker-Instanz eingestellt ist, und geben Sie dann die Client-ID und das Secret wÃ¤hrend des Einrichtungsprozesses an.