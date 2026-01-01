Woodpecker CI als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtige Open-Source CI/CD-Plattform mit nativer GitHub-Integration fÃ¼r automatisiertes Testen, Erstellen und Bereitstellen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Woodpecker CI erstellen kÃ¶nnen
Woodpecker CI ist ein leichtgewichtiger Community-Fork von Drone CI, der eine unkomplizierte Plattform fÃ¼r Continuous Integration und Delivery bietet. Pipelines werden als einfache YAML-Dateien in Ihren Repositories definiert, und Woodpecker fÃ¼hrt sie automatisch bei Push-, Pull-Request- oder Tag-Ereignissen Ã¼ber eine GitHub OAuth-Integration aus.
Das Selbst-Hosting von Woodpecker CI auf einem VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre Build-Infrastruktur ohne minutengenaue Abrechnung oder SitzplatzbeschrÃ¤nkungen. Hinweis: Erstellen Sie vor der Bereitstellung eine GitHub OAuth-App, deren Callback-URL auf die URL Ihrer Woodpecker-Instanz eingestellt ist, und geben Sie dann die Client-ID und das Secret wÃ¤hrend des Einrichtungsprozesses an.
Hauptmerkmale von Woodpecker CI
YAML-Pipeline-Definitionen
Definieren Sie Build-, Test- und Bereitstellungspipelines als .woodpecker.yaml-Dateien, die zusammen mit Ihrem Anwendungscode committet werden.
GitHub-Integration
Pipelines automatisch bei Push-, Pull-Request- und Tag-Ereignissen Ã¼ber GitHub OAuth ohne zusÃ¤tzliche Webhooks auslÃ¶sen.
Docker-native Builds
Jeder Pipelineschritt lÃ¤uft in einem Docker-Container und bietet saubere, isolierte und reproduzierbare Build-Umgebungen.
Parallele Schritte
FÃ¼hren Sie unabhÃ¤ngige Pipeline-Schritte parallel aus, um die gesamte Build-Zeit fÃ¼r Mehrkomponentenprojekte zu verkÃ¼rzen.
Geheimnisverwaltung
Speichern Sie API-SchlÃ¼ssel und Anmeldeinformationen als verschlÃ¼sselte Pipeline-Geheimnisse, die fÃ¼r Schritte zugÃ¤nglich sind, ohne sie in YAML-Dateien offenzulegen.
Warum Woodpecker CI auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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