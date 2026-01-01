Bis zu 69% Rabatt fÃ¼r Strapi

Strapi mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

FÃ¼hrendes Open-Source Headless CMS, das REST- und GraphQL-APIs automatisch aus Ihren Inhaltsmodellen generiert, mit einem anpassbaren Admin-Panel.

Starten Sie Ihre Anwendung sofort
Kostenlose automatische wÃ¶chentliche Datensicherung
KI-verwalteter VPS
CHF5.09/Mon.
Plan auswÃ¤hlen
30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Strapi mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Strapi

69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 11.19/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
63% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.49/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 13.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 25.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 46.49/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 11.19/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
63% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.49/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 13.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 25.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 46.49/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr

Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Strapi erstellen kÃ¶nnen

Strapi ist das weltweit beliebteste Open-Source Headless CMS, dem Ã¼ber 800.000 Entwickler vertrauen. Es bietet ein vollstÃ¤ndig anpassbares Content-Management-Backend mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Admin-Panel, automatisch generierten REST- und GraphQL-APIs und einem umfangreichen Plugin-Ã–kosystem. Im Gegensatz zu traditionellen CMS, die Inhalte an ein festes Frontend koppeln, liefert Strapi Inhalte Ã¼ber Standard-APIs an jeden Kanal â€“ Websites, mobile Apps, IoT-GerÃ¤te.

Das Selbst-Hosting von Strapi auf Ihrem VPS eliminiert die Pro-Sitz-Preise und API-Ratenbegrenzungen, die von verwalteten CMS-Anbietern auferlegt werden, wÃ¤hrend es Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre Inhaltsarchitektur, Datenspeicherung und Plugin-Konfiguration gibt. Diese Vorlage kombiniert Strapi mit PostgreSQL 16 fÃ¼r produktionsreife ZuverlÃ¤ssigkeit.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Strapi

Automatisch generierte APIs

Strapi erstellt REST- und GraphQL-Endpunkte automatisch, wenn Sie Inhaltstypen definieren â€“ keine manuelle API-Codierung erforderlich.

Drag-and-Drop Inhalts-Baukasten

Erstellen Sie komplexe Inhaltsmodelle visuell mit Feldern, Komponenten und dynamischen Zonen, ohne die Codebasis zu berÃ¼hren.

Rollenbasierte Zugriffskontrolle

Definieren Sie detaillierte Berechtigungen pro Inhaltstyp und Benutzerrolle, damit Redakteure, Manager und API-Konsumenten nur auf das zugreifen, was sie sollen.

Medienbibliothek

Bilder und Dateien in einer zentralen Medienbibliothek hochladen, organisieren und optimieren, mit automatischer BildgrÃ¶ÃŸenanpassung und Formatkonvertierung.

Plugin-Ã–kosystem

Erweitern Sie Strapi mit Marketplace-Plugins fÃ¼r Authentifizierung, SEO, E-Mail, Suche und mehr â€“ oder erstellen Sie benutzerdefinierte Plugins fÃ¼r Ihre Anforderungen.

Mehrsprachiger Inhalt

Verwalten Sie Inhalte in mehreren Sprachen mit integrierter i18n-UnterstÃ¼tzung und verÃ¶ffentlichen Sie jede Region unabhÃ¤ngig, um ein globales Publikum zu unterstÃ¼tzen.

Warum Strapi auf Hostinger ausfÃ¼hren?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

ÃœberprÃ¼fung...

Lokal starten. Global wachsen.

WÃ¤hlen Sie einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und SÃ¼damerika.
Loslegen
Lokal starten. Global wachsen.

Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30-Tage-Geld-zurÃ¼ck-Garantie

Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurÃ¼ck-Garantie. Details finden Sie in unseren RÃ¼ckerstattungsrichtlinien.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud ist eine leistungsstarke selbstgehostete ProduktivitÃ¤tsplattform

Bereitstellen
WordPress

WordPress

WordPress ist der weltweit beliebteste Website-Baukasten und CMS

Bereitstellen
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Leichtgewichtiges selbstgehostetes Wiki mit Git-gestÃ¼tzten Seiten und Markdown-Bearbeitung

Bereitstellen
Alle Anwendungen ansehen

Ihre PrivatsphÃ¤re ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die fÃ¼r das ordnungsgemÃ¤ÃŸe Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem GerÃ¤t zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzufÃ¼hren, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.