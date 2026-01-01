Strapi ist das weltweit beliebteste Open-Source Headless CMS, dem Ã¼ber 800.000 Entwickler vertrauen. Es bietet ein vollstÃ¤ndig anpassbares Content-Management-Backend mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Admin-Panel, automatisch generierten REST- und GraphQL-APIs und einem umfangreichen Plugin-Ã–kosystem. Im Gegensatz zu traditionellen CMS, die Inhalte an ein festes Frontend koppeln, liefert Strapi Inhalte Ã¼ber Standard-APIs an jeden Kanal â€“ Websites, mobile Apps, IoT-GerÃ¤te.

Das Selbst-Hosting von Strapi auf Ihrem VPS eliminiert die Pro-Sitz-Preise und API-Ratenbegrenzungen, die von verwalteten CMS-Anbietern auferlegt werden, wÃ¤hrend es Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre Inhaltsarchitektur, Datenspeicherung und Plugin-Konfiguration gibt. Diese Vorlage kombiniert Strapi mit PostgreSQL 16 fÃ¼r produktionsreife ZuverlÃ¤ssigkeit.