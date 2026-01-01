Strapi mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
FÃ¼hrendes Open-Source Headless CMS, das REST- und GraphQL-APIs automatisch aus Ihren Inhaltsmodellen generiert, mit einem anpassbaren Admin-Panel.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Strapi erstellen kÃ¶nnen
Strapi ist das weltweit beliebteste Open-Source Headless CMS, dem Ã¼ber 800.000 Entwickler vertrauen. Es bietet ein vollstÃ¤ndig anpassbares Content-Management-Backend mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Admin-Panel, automatisch generierten REST- und GraphQL-APIs und einem umfangreichen Plugin-Ã–kosystem. Im Gegensatz zu traditionellen CMS, die Inhalte an ein festes Frontend koppeln, liefert Strapi Inhalte Ã¼ber Standard-APIs an jeden Kanal â€“ Websites, mobile Apps, IoT-GerÃ¤te.
Das Selbst-Hosting von Strapi auf Ihrem VPS eliminiert die Pro-Sitz-Preise und API-Ratenbegrenzungen, die von verwalteten CMS-Anbietern auferlegt werden, wÃ¤hrend es Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre Inhaltsarchitektur, Datenspeicherung und Plugin-Konfiguration gibt. Diese Vorlage kombiniert Strapi mit PostgreSQL 16 fÃ¼r produktionsreife ZuverlÃ¤ssigkeit.
Hauptmerkmale von Strapi
Automatisch generierte APIs
Strapi erstellt REST- und GraphQL-Endpunkte automatisch, wenn Sie Inhaltstypen definieren â€“ keine manuelle API-Codierung erforderlich.
Drag-and-Drop Inhalts-Baukasten
Erstellen Sie komplexe Inhaltsmodelle visuell mit Feldern, Komponenten und dynamischen Zonen, ohne die Codebasis zu berÃ¼hren.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Definieren Sie detaillierte Berechtigungen pro Inhaltstyp und Benutzerrolle, damit Redakteure, Manager und API-Konsumenten nur auf das zugreifen, was sie sollen.
Medienbibliothek
Bilder und Dateien in einer zentralen Medienbibliothek hochladen, organisieren und optimieren, mit automatischer BildgrÃ¶ÃŸenanpassung und Formatkonvertierung.
Plugin-Ã–kosystem
Erweitern Sie Strapi mit Marketplace-Plugins fÃ¼r Authentifizierung, SEO, E-Mail, Suche und mehr â€“ oder erstellen Sie benutzerdefinierte Plugins fÃ¼r Ihre Anforderungen.
Mehrsprachiger Inhalt
Verwalten Sie Inhalte in mehreren Sprachen mit integrierter i18n-UnterstÃ¼tzung und verÃ¶ffentlichen Sie jede Region unabhÃ¤ngig, um ein globales Publikum zu unterstÃ¼tzen.
Warum Strapi auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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