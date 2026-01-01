BroadcastChannel in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Verwandeln Sie jeden öffentlichen Telegram-Kanal in einen SEO-freundlichen Microblog mit null Client-JavaScript und automatischen RSS-Feeds.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können BroadcastChannel
BroadcastChannel ist eine quelloffene, Astro-betriebene Plattform, die öffentliche Telegram-Kanäle in voll ausgestattete Microblogs umwandelt. Anstatt ein traditionelles CMS zu pflegen, schreiben Sie Beiträge in Telegram, und BroadcastChannel generiert eine schnelle, SEO-optimierte Website, die Ihr Publikum durchsuchen kann. Jede Nachricht wird zu einer Seite mit den richtigen Metadaten, einer Sitemap und dualen RSS-Feeds in XML- und JSON-Formaten für Feed-Reader und Content-Aggregatoren.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine benutzerdefinierte Domain und die volle Kontrolle über Ihre veröffentlichten Inhalte, ohne von Vercel, Cloudflare Pages oder anderen Drittanbieter-Hosting-Plattformen abhängig zu sein. Die resultierende Website sendet kein JavaScript an den Browser – schnell auf jeder Verbindung und sehr freundlich zu Suchmaschinen-Crawlern.
Hauptmerkmale von BroadcastChannel
Telegram als CMS
Schreiben Sie Beiträge in Telegram wie gewohnt — BroadcastChannel ruft sie ab und veröffentlicht sie automatisch auf Ihrer Website, ohne zusätzliche Schritte.
Zero Client JavaScript
Seiten werden vollständig serverseitig gerendert, ohne JavaScript an den Browser zu senden, was zu schnellen Ladezeiten und hohen SEO-Werten führt.
Integrierte RSS-Feeds
Jeder Blog erhält automatisch XML- und JSON-RSS-Feeds, damit Leser über jeden Feed-Aggregator oder jede Reader-App abonnieren können.
SEO und Sitemaps
Automatisch generierte Sitemaps, saubere URLs und korrekte Meta-Tags machen Ihre Inhalte vom ersten Tag an über Suchmaschinen auffindbar.
Integration sozialer Links
Verlinken Sie Telegram-, Twitter-, GitHub-, Mastodon-, Bluesky- und Discord-Profile über die Seitennavigation, ohne benutzerdefinierten Code schreiben zu müssen.
Warum BroadcastChannel auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.