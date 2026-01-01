Fasten On-Prem ist ein quelloffener, selbst gehosteter Manager für elektronische Patientenakten (EPA), der es Einzelpersonen und Familien ermöglicht, Gesundheitsdaten von Ärzten, Krankenhäusern, Laboren und verbundenen Geräten in einem einzigen privaten Archiv zu konsolidieren. Basierend auf dem FHIR-Gesundheitsdatenstandard und in Go geschrieben, erfasst es Datensätze durch manuelle Eingabe und FHIR-Bundle-Uploads, die aus Patientenportalen exportiert wurden, und stellt sie in einer einheitlichen Zeitleiste zusammen mit Notizen, Diagnosen, Medikamenten, Allergien und Laborergebnissen dar.

Das Selbst-Hosting von Fasten auf Ihrem eigenen VPS bewahrt persönlich identifizierbare Gesundheitsdaten in einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt bei einem SaaS-Anbieter für Gesundheitsakten – wichtig, da die Krankengeschichte sehr sensibel ist. Die verschlüsselte SQLite-Datenbank, die Single-Binary-Go-Laufzeitumgebung und die Registrierung pro Benutzer bedeuten, dass ein kleiner VPS bequem eine vollständige persönliche oder familiäre Akte hosten kann.