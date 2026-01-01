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Open-Source-Hybrid-Cloud-Management-Plattform fÃ¼r virtuelle Maschinen, Container, Netzwerke und Speicher.

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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit ManageIQ erstellen kÃ¶nnen

ManageIQ ist eine Open-Source-Cloud-Management- und Orchestrierungsplattform â€“ das Upstream-Projekt hinter Red Hat CloudForms â€“, die den Betrieb von virtuellen Maschinen, Containern, Ã¶ffentlichen Clouds und Netzwerken unter einer einzigen Konsole vereinheitlicht. Es entdeckt Infrastruktur Ã¼ber VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud und mehr und legt dann Richtlinien, Automatisierung und Kostenverrechnung darÃ¼ber.

Das Selbst-Hosting von ManageIQ hÃ¤lt Ihre Bestandsdaten, Automatisierungs-Workflows und Richtliniendefinitionen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne Pro-Knoten-LizenzgebÃ¼hren. Der All-in-One-Container bÃ¼ndelt die Appliance, die PostgreSQL-Datenbank und memcached, sodass Sie die gesamte Plattform von einer einzigen Bereitstellung aus bewerten kÃ¶nnen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von ManageIQ

Hybrid-Cloud-Inventar

Entdecken und verfolgen Sie VMs, Container, Netzwerke und Speicher Ã¼ber VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure und Google Cloud von einer Konsole aus.

Richtlinien und Compliance

Definieren Sie Richtlinien, die automatisch Abweichungen erkennen, Tagging erzwingen und nicht-konforme Workloads Ã¼ber jeden verwalteten Anbieter hinweg beheben.

Automatisierungs-Engine

FÃ¼hren Sie ereignisgesteuerte Ruby-Automatisierung, Ansible-Playbooks und Genehmigungs-Workflows aus, um Ressourcen im groÃŸen MaÃŸstab bereitzustellen, stillzulegen und neu zu konfigurieren.

Self-Service-Katalog

VerÃ¶ffentlichen Sie Servicekataloge mit Kontingenten und Genehmigungen, damit Teams VMs, Container oder Stacks anfordern kÃ¶nnen, ohne Tickets zu erstellen.

RÃ¼ckverrechnung und Messung

Weisen Sie Infrastrukturkosten Mandanten, Projekten oder Abteilungen mit TarifplÃ¤nen zu, die auf der Nutzung von CPU, Arbeitsspeicher, Speicherplatz und Netzwerk basieren.

REST API und CLI

Steuern Sie jede Konsolenaktion Ã¼ber eine versionierte REST-API oder die miqcli-Befehlszeile fÃ¼r Infrastruktur-Workflows im GitOps-Stil.

Warum ManageIQ auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.

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