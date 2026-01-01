ManageIQ mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Hybrid-Cloud-Management-Plattform fÃ¼r virtuelle Maschinen, Container, Netzwerke und Speicher.
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Was Sie mit ManageIQ erstellen kÃ¶nnen
ManageIQ ist eine Open-Source-Cloud-Management- und Orchestrierungsplattform â€“ das Upstream-Projekt hinter Red Hat CloudForms â€“, die den Betrieb von virtuellen Maschinen, Containern, Ã¶ffentlichen Clouds und Netzwerken unter einer einzigen Konsole vereinheitlicht. Es entdeckt Infrastruktur Ã¼ber VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud und mehr und legt dann Richtlinien, Automatisierung und Kostenverrechnung darÃ¼ber.
Das Selbst-Hosting von ManageIQ hÃ¤lt Ihre Bestandsdaten, Automatisierungs-Workflows und Richtliniendefinitionen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne Pro-Knoten-LizenzgebÃ¼hren. Der All-in-One-Container bÃ¼ndelt die Appliance, die PostgreSQL-Datenbank und memcached, sodass Sie die gesamte Plattform von einer einzigen Bereitstellung aus bewerten kÃ¶nnen.
Hauptmerkmale von ManageIQ
Hybrid-Cloud-Inventar
Entdecken und verfolgen Sie VMs, Container, Netzwerke und Speicher Ã¼ber VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure und Google Cloud von einer Konsole aus.
Richtlinien und Compliance
Definieren Sie Richtlinien, die automatisch Abweichungen erkennen, Tagging erzwingen und nicht-konforme Workloads Ã¼ber jeden verwalteten Anbieter hinweg beheben.
Automatisierungs-Engine
FÃ¼hren Sie ereignisgesteuerte Ruby-Automatisierung, Ansible-Playbooks und Genehmigungs-Workflows aus, um Ressourcen im groÃŸen MaÃŸstab bereitzustellen, stillzulegen und neu zu konfigurieren.
Self-Service-Katalog
VerÃ¶ffentlichen Sie Servicekataloge mit Kontingenten und Genehmigungen, damit Teams VMs, Container oder Stacks anfordern kÃ¶nnen, ohne Tickets zu erstellen.
RÃ¼ckverrechnung und Messung
Weisen Sie Infrastrukturkosten Mandanten, Projekten oder Abteilungen mit TarifplÃ¤nen zu, die auf der Nutzung von CPU, Arbeitsspeicher, Speicherplatz und Netzwerk basieren.
REST API und CLI
Steuern Sie jede Konsolenaktion Ã¼ber eine versionierte REST-API oder die miqcli-Befehlszeile fÃ¼r Infrastruktur-Workflows im GitOps-Stil.
Warum ManageIQ auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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