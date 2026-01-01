ManageIQ ist eine Open-Source-Cloud-Management- und Orchestrierungsplattform â€“ das Upstream-Projekt hinter Red Hat CloudForms â€“, die den Betrieb von virtuellen Maschinen, Containern, Ã¶ffentlichen Clouds und Netzwerken unter einer einzigen Konsole vereinheitlicht. Es entdeckt Infrastruktur Ã¼ber VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud und mehr und legt dann Richtlinien, Automatisierung und Kostenverrechnung darÃ¼ber.

Das Selbst-Hosting von ManageIQ hÃ¤lt Ihre Bestandsdaten, Automatisierungs-Workflows und Richtliniendefinitionen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne Pro-Knoten-LizenzgebÃ¼hren. Der All-in-One-Container bÃ¼ndelt die Appliance, die PostgreSQL-Datenbank und memcached, sodass Sie die gesamte Plattform von einer einzigen Bereitstellung aus bewerten kÃ¶nnen.