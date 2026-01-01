SQLPage mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Erstellen Sie interaktive Websites und Daten-Dashboards nur mit SQL-Abfragen — kein Frontend-Code, keine Frameworks oder JavaScript erforderlich.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SQLPage erstellen können
SQLPage ist ein Open-Source-Webanwendungsserver, der interaktive Webseiten direkt aus SQL-Abfragen rendert. Entwickler und Analysten schreiben
.sql-Dateien, die aus einer integrierten Komponentenbibliothek – Formulare, Tabellen, Diagramme, Karten, Navigation und Dutzende von UI-Elementen – auswählen, und der Server wandelt die Ergebnismengen ohne eine einzige Zeile HTML, CSS oder JavaScript in ansprechendes HTML um. Verbinden Sie SQLite, PostgreSQL, MySQL oder Microsoft SQL Server und stellen Sie eine bestehende Datenbank in wenigen Minuten als funktionierendes Admin-Panel, internes Dashboard oder Prototyp bereit.
Das Selbst-Hosting von SQLPage auf Ihrem eigenen VPS hält Abfragen, Schemata und Anmeldeinformationen in Ihrer kontrollierten Infrastruktur, anstatt auf einer Low-Code-Plattform eines Drittanbieters. Es gibt keine nutzerbasierten Gebühren, keine Zeilenbeschränkungen, und Ihre
.sql-Dateien bleiben portabel und versionskontrollierbar wie jeder andere Code.
Hauptmerkmale von SQLPage
Nur-SQL-Rendering
Schreiben Sie gewöhnliche SQL-Dateien, die aus einer umfangreichen Komponentenbibliothek auswählen, und SQLPage rendert responsive HTML-Seiten direkt aus den Ergebnismengen.
Unterstützung mehrerer Datenbanken
Verbinden Sie sich mit SQLite, PostgreSQL, MySQL oder Microsoft SQL Server und stellen Sie jede bestehende Datenbank als funktionierende Webanwendung bereit.
Integrierte Komponenten
Formulare, Tabellen, Diagramme, Karten, Navigation, Datei-Uploads und Dutzende von ausgefeilten UI-Elementen sind ohne externe Bibliotheken oder Build-Schritte verfügbar.
Sofortiges Hot Reload
Bearbeiten Sie eine
.sql-Datei, und die Änderung erscheint beim nächsten Laden der Seite — keine Kompilierung, kein Bundler und kein Neustart.
Kleines statisches Binary
Ein einziges Rust-Binary unter 20 MB betreibt eine komplette dynamische Website, mit geringem Speicherverbrauch und schnellen Kaltstarts auf bescheidenen VPS-Ressourcen.
Integrierte Authentifizierung
HTTP-Basisauthentifizierung, Sitzungsverwaltung, OAuth und Passwort-Hashing-Funktionen ermöglichen SQL-Dateien, Seiten ohne einen externen Identitätsdienst abzusichern.
Warum SQLPage auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.