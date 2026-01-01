SQLPage ist ein Open-Source-Webanwendungsserver, der interaktive Webseiten direkt aus SQL-Abfragen rendert. Entwickler und Analysten schreiben .sql -Dateien, die aus einer integrierten Komponentenbibliothek – Formulare, Tabellen, Diagramme, Karten, Navigation und Dutzende von UI-Elementen – auswählen, und der Server wandelt die Ergebnismengen ohne eine einzige Zeile HTML, CSS oder JavaScript in ansprechendes HTML um. Verbinden Sie SQLite, PostgreSQL, MySQL oder Microsoft SQL Server und stellen Sie eine bestehende Datenbank in wenigen Minuten als funktionierendes Admin-Panel, internes Dashboard oder Prototyp bereit.

Das Selbst-Hosting von SQLPage auf Ihrem eigenen VPS hält Abfragen, Schemata und Anmeldeinformationen in Ihrer kontrollierten Infrastruktur, anstatt auf einer Low-Code-Plattform eines Drittanbieters. Es gibt keine nutzerbasierten Gebühren, keine Zeilenbeschränkungen, und Ihre .sql -Dateien bleiben portabel und versionskontrollierbar wie jeder andere Code.