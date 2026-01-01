ONLYOFFICE Docs (Document Server) ist eine quelloffene Online-Office-Suite, die browserbasierte kollaborative Bearbeitung von DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF und anderen Formaten auf Ihren eigenen Server bringt. Sie bietet pixelgenaue Kompatibilität mit Microsoft Office-Formaten und ist somit ein nahtloser Ersatz für Cloud-Office-Tools, ohne Ihre Dokumente Drittanbietern zugänglich zu machen.

Das Selbst-Hosting von ONLYOFFICE Docs stellt den Datenschutz von Dokumenten an erste Stelle – Dateien verlassen niemals Ihre Infrastruktur. Es lässt sich über offizielle Konnektoren in Nextcloud, ownCloud, Seafile und Dutzende anderer Plattformen integrieren und verwendet JWT-Token-Sicherheit, um den API-Zugriff zu schützen. Die Community Edition unterstützt kostenlos bis zu 20 gleichzeitige Bearbeitungsverbindungen.