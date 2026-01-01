Tandoor Recipes ist eine funktionsreiche Open-Source-Rezeptverwaltungsplattform, um Ihr Kochleben zu organisieren. Importieren Sie Rezepte von jeder Website, planen Sie wÃ¶chentliche Mahlzeiten, erstellen Sie Einkaufslisten und teilen Sie KochbÃ¼cher mit der Familie â€“ alles Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che, die auf jedem GerÃ¤t zugÃ¤nglich ist. Von der Self-Hosting-Community entwickelt, stellt es Ihre Rezeptsammlung ohne Werbung, Abonnements oder Datenerfassung unter Ihre Kontrolle.

Das Self-Hosting von Tandoor auf Ihrem VPS hÃ¤lt alle Ihre Rezepte, SpeiseplÃ¤ne und Einkaufslisten privat und von Ã¼berall zugÃ¤nglich. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Datenspeicherung und die Traefik HTTPS-Integration. Der erste Benutzer, der sich registriert, wird zum Administrator â€“ deaktivieren Sie die Ã¶ffentliche Registrierung, nachdem Sie Ihr Konto erstellt haben.