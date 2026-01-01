Shelfmark ist eine selbst gehostete Webanwendung, die gleichzeitig Bücher und Hörbücher aus mehreren Quellen durchsucht — einschliesslich Webkatalogen, Torrent-Indexern, Usenet und IRC-Kanälen — und die Ergebnisse an Ihren lokalen Bibliotheksmanager liefert. Es unterstützt den Mehrbenutzerzugriff mit einem integrierten Anfragesystem, sodass Haushaltsmitglieder Download-Anfragen durchsuchen und einreichen können, ohne separate Konten für jede Integration zu benötigen.

Shelfmark integriert sich mit Calibre, Calibre-Web, Grimmory und Audiobookshelf, um heruntergeladene Titel direkt zu Ihrer bestehenden Bibliothek hinzuzufügen. Alle Konfigurationen und der Verlauf werden in einer einzigen SQLite-Datenbank innerhalb des Konfigurationsverzeichnisses gespeichert — kein externer Datenbankdienst erforderlich.