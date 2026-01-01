Shelfmark mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Buch- und Hörbuch-Suchplattform, die Titel aus mehreren Quellen findet und in Ihre Bibliothek herunterlädt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Shelfmark erstellen können
Shelfmark ist eine selbst gehostete Webanwendung, die gleichzeitig Bücher und Hörbücher aus mehreren Quellen durchsucht — einschliesslich Webkatalogen, Torrent-Indexern, Usenet und IRC-Kanälen — und die Ergebnisse an Ihren lokalen Bibliotheksmanager liefert. Es unterstützt den Mehrbenutzerzugriff mit einem integrierten Anfragesystem, sodass Haushaltsmitglieder Download-Anfragen durchsuchen und einreichen können, ohne separate Konten für jede Integration zu benötigen.
Shelfmark integriert sich mit Calibre, Calibre-Web, Grimmory und Audiobookshelf, um heruntergeladene Titel direkt zu Ihrer bestehenden Bibliothek hinzuzufügen. Alle Konfigurationen und der Verlauf werden in einer einzigen SQLite-Datenbank innerhalb des Konfigurationsverzeichnisses gespeichert — kein externer Datenbankdienst erforderlich.
Hauptmerkmale von Shelfmark
Mehrquellen-Buchsuche
Durchsuchen Sie gleichzeitig Webkataloge, Torrent-Indexer, Usenet und IRC-Kanäle und vergleichen Sie die Ergebnisse über eine einzige Oberfläche.
Bibliotheksmanager-Integration
Verbinden Sie sich mit Calibre, Calibre-Web, Grimmory oder Audiobookshelf, um heruntergeladene Bücher direkt in Ihre bestehende Bibliothek zu leiten.
Mehrbenutzer-Anforderungssystem
Haushaltsmitglieder können Suchergebnisse durchsuchen und Download-Anfragen über ihre eigenen Konten stellen, ohne direkten Zugriff auf Download-Clients zu haben.
Flexible Authentifizierung
Wählen Sie zwischen keiner Authentifizierung, integrierten Benutzerkonten, Reverse-Proxy-Headern oder OIDC, um Ihren Netzwerksicherheitsanforderungen zu entsprechen.
Eigenständige Bereitstellung
SQLite speichert die gesamte Konfiguration und Historie im Konfigurations-Volume — es ist kein externer Datenbankdienst erforderlich, um Shelfmark auszuführen.
Warum Shelfmark auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.