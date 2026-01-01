Lidarr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Automatischer Musiksammlungsmanager, der Künstlerdiskografien überwacht und Downloads mit MusicBrainz-Metadaten organisiert.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Lidarr
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Lidarr erstellen können
Lidarr ist ein automatischer Musikbibliotheksmanager, der auf dem bewährten arr-Framework basiert. Er verfolgt Künstlerdiskografien, überwacht RSS-Feeds auf neue Albumveröffentlichungen, startet Downloads über Ihren bevorzugten Client und organisiert alles in ordnungsgemäss getaggten und strukturierten Ordnern – alles ohne manuelles Eingreifen.
Der Betrieb von Lidarr auf einem VPS hält es 24/7 aktiv und stellt sicher, dass neue Veröffentlichungen sofort erfasst werden, auch wenn Ihre Heimcomputer ausgeschaltet sind. Es integriert sich mit qBittorrent, SABnzbd, NZBGet und anderen Download-Clients und verbindet sich mit Plex, Jellyfin und Emby, um Ihre Musikserver-Bibliothek nach jeder Akquisition zu aktualisieren.
Hauptmerkmale von Lidarr
Automatische Release-Überwachung
Verfolge jeden Künstler und lade automatisch neue Alben, Singles und EPs herunter, sobald sie auf deinen konfigurierten Indexern erscheinen.
Qualitätsprofil-Upgrades
Definieren Sie bevorzugte Audioformate, und Lidarr wird automatisch Dateien geringerer Qualität durch FLAC- oder höherbitratige Versionen ersetzen, sobald diese verfügbar sind.
MusicBrainz Metadaten
Bereichern Sie Ihre Bibliothek mit präzisen Künstlernamen, Album-Covern, Veröffentlichungsdaten und Titellisten, die von MusicBrainz stammen.
Medienserver-Integration
Lösen Sie Plex-, Jellyfin- oder Emby-Bibliotheksscans automatisch aus, nachdem Downloads abgeschlossen sind, damit neue Musik sofort angezeigt wird.
Diskografie-Verwaltung
Vollständige Künstlerkataloge ansehen, gewünschte Alben markieren und von einem einzigen Dashboard aus verfolgen, welche Veröffentlichungen fehlen oder Qualitätsverbesserungen benötigen.
Warum Lidarr auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.