Bazarr isch e Begleit-Applikation zu Sonarr und Radarr, wo de ganz Undertext-Workflow für dini Mediebibliothek automatisiert. Si überwacht dini Bibliothek uf neui Inhält und suechet, ladet und organisiert Undertext automatisch in dine bevorzugte Sprache über meh als 20 Ahbieter, inkl. OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed und Podnapisi. Wenn besseri Undertext-Versione verfiegbar werde, aktualisiert Bazarr die automatisch – es isch kei manuelli Suechi nötig.

Wenn me Bazarr uf eme dedizierte VPS lauft, het's di konstant Verfüegbarkeit und zueverlässigi öffentlechi IP-Adrässe, wo für en unterbruchsfreie Ahbieter-Zuegriff nötig isch – Heimnetzwerk mit dynamische IP-Adrässe chönnd mit de Ziit vo Undertext-Ahbieter blockiert werde. Zäme mit Undertext-Synchronisierigs-Tools, wo Ziitverschiebeige behebe, und Unterstützig für Undertext für Hörbehindereti (SDH-Tracks), lieferet Bazarr e vollständigi Undertext-Abdeckig für jedes Medie-Stück in dinere Bibliothek.