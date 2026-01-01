Bazarr als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Automatisierte Untertitelverwaltung als Ergänzung für Sonarr und Radarr, die Untertitel in Ihrer Mediathek herunterlädt und aktualisiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können Bazarr
Bazarr isch e Begleit-Applikation zu Sonarr und Radarr, wo de ganz Undertext-Workflow für dini Mediebibliothek automatisiert. Si überwacht dini Bibliothek uf neui Inhält und suechet, ladet und organisiert Undertext automatisch in dine bevorzugte Sprache über meh als 20 Ahbieter, inkl. OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed und Podnapisi. Wenn besseri Undertext-Versione verfiegbar werde, aktualisiert Bazarr die automatisch – es isch kei manuelli Suechi nötig.
Wenn me Bazarr uf eme dedizierte VPS lauft, het's di konstant Verfüegbarkeit und zueverlässigi öffentlechi IP-Adrässe, wo für en unterbruchsfreie Ahbieter-Zuegriff nötig isch – Heimnetzwerk mit dynamische IP-Adrässe chönnd mit de Ziit vo Undertext-Ahbieter blockiert werde. Zäme mit Undertext-Synchronisierigs-Tools, wo Ziitverschiebeige behebe, und Unterstützig für Undertext für Hörbehindereti (SDH-Tracks), lieferet Bazarr e vollständigi Undertext-Abdeckig für jedes Medie-Stück in dinere Bibliothek.
Hauptmerkmale von Bazarr
Sonarr- und Radarr-Integration
Bazarr verbindet sich direkt mit Ihrem bestehenden arr-Setup und ruft automatisch Untertitel für jeden Film oder jede Episode ab, sobald diese Ihrer Mediathek hinzugefügt werden.
Über 20 Untertitelanbieter
Suchen Sie gleichzeitig auf OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi und vielen weiteren, um die Chance zu maximieren, genaue Untertitel in Ihrer Sprache zu finden.
Automatische Qualitätsverbesserungen
Wenn eine bessere Untertitelversion für Inhalte, die sich bereits in Ihrer Bibliothek befinden, veröffentlicht wird, ersetzt Bazarr die vorhandene Datei automatisch ohne manuelles Eingreifen.
Untertitel-Synchronisierung
Integrierte Synchronisierungstools passen die Anzeigezeitpunkte der Untertitel an Audiotracks an und beheben so den häufigsten Grund, warum Untertitel nicht synchron wirken, selbst wenn sie aus seriösen Quellen heruntergeladen wurden.
Unterstützung für Hörgeschädigte
Bevorzugen Sie SDH- oder CC-Spuren für Barrierefreiheit — Bazarr kann Untertitel für Hörgeschädigte bei allen Anbietern für jedes Element in Ihrer Bibliothek priorisieren.
Warum Bazarr auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.