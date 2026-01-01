Convex mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source reaktive Datenbankplattform mit Echtzeitabfragen, ACID-Transaktionen und serverlosen Funktionen für moderne Anwendungen.
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Was Sie damit bauen können Convex
Convex ist eine reaktive Datenbankplattform, die die Backend-Architektur für moderne Anwendungen neu definiert. Sie kombiniert eine Dokumentendatenbank mit Echtzeit-Abfrage-Abonnements, ACID-Transaktionen und serverlosen Funktionen, die direkt neben Ihren Daten ausgeführt werden – alles in einer einzigen integrierten Plattform. Wenn sich Daten ändern, aktualisiert sich jeder abonnierte Client automatisch, ohne Polling oder manuelle WebSocket-Verwaltung.
Das Selbst-Hosting von Convex auf Ihrem VPS bietet Ihnen dedizierte Rechenleistung für konsistente Datenbankleistung und volle Datenhoheit, was für Anwendungen, die Benutzerdaten verarbeiten, die Datenschutzbestimmungen unterliegen, entscheidend ist. Diese Bereitstellung umfasst das Convex-Backend für Datenspeicherung und Funktionsausführung sowie das Dashboard zur Verwaltung Ihrer Datenbank, Überwachung von Abfragen und Bereitstellung serverloser Funktionen. Nach dem ersten Start generieren Sie einen Admin-Schlüssel, indem Sie ausführen: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Hauptmerkmale von Convex
Reaktive Echtzeit-Abfragen
Abfragen pushen automatisch Updates an verbundene Clients, sobald sich Daten ändern, ohne Polling oder manuellen WebSocket-Code.
ACID-Transaktionen
Jeder Schreibvorgang ist vollständig transaktional und gewährleistet Datenkonsistenz bei gleichzeitigen Aktualisierungen in Mehrbenutzeranwendungen.
Serverlose Funktionen
Schreiben Sie Backend-Logik als TypeScript-Funktionen, die direkt in der Datenbank-Engine laufen, zusammen mit Ihren Daten.
Integrierter Dateispeicher
Dateien nativ speichern und bereitstellen, ohne einen separaten Objektspeicherdienst oder eine CDN-Integration zu konfigurieren.
Zeitweise-Debugging
Historische Datenzustände überprüfen und vergangene Abfragen wiedergeben, um Fehler zu diagnostizieren, ohne sie in der Produktion reproduzieren zu müssen.
Warum Convex auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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